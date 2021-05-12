Али Асадов направил письмо с соболезнованиями Михаилу Мишустину

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в письме Асадов отмечает, что глубоко опечален известием о произошедшей в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

Автор послания выразил соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.