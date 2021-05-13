Гала-концерт международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше

Организованный Фондом Гейдара Алиева по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", проводимый в культурной столице нашей страны - городе Шуша, на Джыдыр дюзю, 13 мая завершился гала-концертом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева послушали выступления исполнителей на фестивале.

На гала-концерте выступили народные артисты Рауф Абдуллаев, Ялчин Адыгезалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля, Азербайджанская государственная хоровая капелла под художественным руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Алекпера Тагиева, Муслима Магомаева, Ниязи, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова и других композиторов.

Состоявшиеся в рамках фестиваля выступления народных артистов Алима Гасымова, Азерин, Динары Алиевой, Эльчина Азизова, Алихана Самедова, Фархада Бадалбейли, Мансума Ибрагимова, Мурада Адыгезалзаде, Натига Ширинова, Полада Бюльбюльоглу, Самира Джафарова, Тейюба Асланова, Юсифа Эйвазова, заслуженных артистов Фарганы Гасымовой, Миралама Мираламова, Сахиба Пашазаде, Шахрияра Иманова, Ширзада Фаталиева и других были встречены аплодисментами.

Представляем вниманию читателей полное видео гала-концерта: