https://news.day.az/politics/1342492.html Напряжение на азербайджано-армянской границе - переговоры глав МИД Азербайджана и РФ
Напряжение на азербайджано-армянской границе - переговоры глав МИД Азербайджана и РФ
В четверг состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.
Стороны подчеркнули важность урегулирования любой напряженности политическими и дипломатическими средствами.
Министры подчеркнули необходимость выполнения трехсторонних заявлений для обеспечения мира в регионе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре