Напряжение на азербайджано-армянской границе

В четверг состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе.

Стороны подчеркнули важность урегулирования любой напряженности политическими и дипломатическими средствами.

Министры подчеркнули необходимость выполнения трехсторонних заявлений для обеспечения мира в регионе.