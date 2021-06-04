Надо ввести политические и экономические санкции, чтобы принудить Армению к передаче карт минных полей

В пятницу Азербайджан подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую межгосударственную жалобу в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей и неразорвавшихся снарядов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что эта трагедия еще раз подчеркивает, что без передачи Арменией Азербайджану точной карты минных полей всегда будут риски подрыва.

"Оккупанты ставили разные типы мин. Возможно, здесь была одна из тех ситуаций, когда подрывается не первая машина, проехавшая по мине, а вторая-третья-четвертая по счету. Такие мины есть. Очевидно, что без точной карты минных полей риски подрывов остаются колоссальными. Я сам посещал и Физулинский, и Агдамский районы, включая Физули и Агдам, и там опасность присутствует везде, постоянно и всеобъемлюще", - указал он.

"Поэтому необходимо оказать международное давление и принудить Армению к передаче карты минных полей - это единственный шанс эти карты получить. Также в рамках трехстороннего соглашения необходимо сформировать специальную группу высокого уровня, допустим, на уровне заместителей министров обороны России, Азербайджана и Армении, где этот вопрос будет рассматриваться. Армения должна выполнить это требование, потому что это требование гуманитарного характера. На минах подрываются и российские миротворцы, и граждане Азербайджана, да и карабахские армяне тоже. Так что эта проблема уже перерастает региональный аспект и достигает международного масштаба", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Надо на всех уровнях ставить вопрос и раз за разом требовать, давить, если надо, включать политические и экономические санкции, чтобы принудить Армению к передаче карт минных полей. Пока этого не происходит, Азербайджану остается только продолжать разминирование, использовать передовые методы. У России есть противоминный центр и роботы-саперы, российский опыт может быть полезен. От Армении, к сожалению, передачи карт минных полей можно ждать еще очень долго, а проблему надо решать уже сегодня", - сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Безусловно, то, что журналисты, выполняющие свой долг, стали жертвами армянской политики, вызывает только сожаление. Я думаю, здесь и международные журналистские союзы должны выразить свое отношение. Возможно, такое обращение нужно и Союзу журналистов России сделать. Здесь журналисты должны защищать своих, потому что мы все коллеги по профессии, это общая проблема, она ко всем относится. Мы, группа российских экспертов, журналистов, когда посещали оккупированные территории, элементарно могли оказаться на месте погибших, ведь мы ездили там по одним и тем же дорогам, опасность присутствует везде", - напомнил Игорь Коротченко.

"Эта проблема переходит рамки армяно-азербайджанских отношений. Здесь надо обращаться везде, в том числе и в европейские структуры, в международные журналистские структуры. Здесь необходим мощный голос журналистов, потому что погибли наши коллеги, и погибли от отношения Еревана к этой проблеме", - заключил он.