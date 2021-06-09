Министр иностранных дел Джейхун Байрамов девятого июня встретился с прибывшим в Азербайджан с официальным визитом спикером Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, приветствуя гостя, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением рассказал о дружественных отношениях и сотрудничестве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной. Было отмечено, что в основе двусторонних отношений лежит неизменная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга, наряду с уважением основных принципов международного права.

Бакир Изетбегович сказал, что это его второй визит в Азербайджан и что он стал свидетелем развития в стране. Было отмечено, что Босния и Герцеговина поддерживает позицию Азербайджана, основанную на международном праве. В ходе визита спикер сообщил, что посетил азербайджанский город Агдам, и с сожалением отметил масштабы разрушений на этих территориях. Бакир Изетбегович подчеркнул важность поиска способов мирного сосуществования с соседними странами на примере своей страны.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, в частности о недавней напряженности на пограничном пункте, о том, что Азербайджан выступает за урегулирование существующих разногласий путем переговоров, об угрозе противопехотных мин на освобожденных территориях, а также о процессе восстановления и реконструкции этих земель.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Было подчеркнуто, что скорейшее решение вопроса по взаимному открытию посольств в обеих странах положительно скажется на развитии двусторонних отношений.