Проповеди и заповеди Никола Пашиняна: что теперь делать Гарегину Второму?

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян умеет удивлять. Его речи и поступки давно уже выявили в Воваевиче такого артиста, по сравнению с которым меркнет даже Нерон. И, что особо веселит, аттракцион невиданной глупости не прекращается никогда. Вот и на сей раз Пашинян умудрился озвучить такое, что впору ждать многочисленных пародий на этот номер.

Итак, он выразил мнение, что поражение во время прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе произошло, поскольку от республики "отвернулся Бог". Да, в целом он признает, что у поражения Еревана были политические, военные, геополитические, экономические, морально-политические причины. Но в тоже время Пашинян уверен, что на неудачу Армении повлияло то, что "Бог отвернулся от нас так, как говорится в 12-м Псалме".

Политик процитировал отрывок Псалма: "Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?". И. о. премьера отметил, что армяне в полной мере не наслаждались "раем". "Мы живем в райском саду, Эдеме, большая часть которого не обработана", - сказал Пашинян. И тут остается лишь констатировать, что католикосу всех армян Гарегину Второму теперь придется что-то делать.

Ведь, если человек, который был премьер-министром и Верховным Главнокомандующим в ходе 44-дневной войны, приводит такое вот оправдание разгрому армянской армии, то Гарегину Второму наверное нужно объяснять прихожанам, почему растет внешний долг РА, да и в целом она уже превращена в государство-изгой и государство-лузер Южного Кавказа. Не факт, что речи католикоса всех армян понравятся прихожанам, но попробовать он может и даже должен. Сводя, так сказать, счеты с Пашиняном, который залез на его территорию.

При этом, возникает куча вопросов к самому Николу Воваевичу. Не подскажет ли он, почему Армения, при нем и при трех бывших президентах этой страны игнорировала такие Библейские заповеди, как "не убий", и "не укради". Армения пошла войной на Азербайджан, на соседнее государство, явно желая украсть часть его земель. Увы, у нее это получилось. Целых тридцать лет длилась оккупация наших земель. В ходе которой погибли тысячи граждан как Азербайджана, так и Армении.

Так что, как-то мимо Армении и ее руководителей прошли эти заповеди. А второй президент РА и вовсе продвигал мысль о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". Третий же президент РА горделиво рассказывал о том, что Геноцид в Ходжалы был устроен с целью устрашения мирного азербайджанского населения. Да и сам Пашинян был немногим лучше.

Это ведь он, в пьяном угаре танцевал на Джыдыр-дюзю. Это он заявлял, что "Карабах-это Армения и точка". Это его гражданская жена что-то лепетала про то, что новая война приведет к захвату новых азербайджанских земель. О Библии и псалмах они тогда не вспоминали. Они не чтили заповедей и потому смешны их нынешние проповеди. Смешны и попытки объяснить очевидные провалы Армении тем, что от нее отвернулся Бог.

Потому, что это не Бог, а правительство Пашиняна готовилось к войне, увеличивая затраты на армию. Это не Бог, а Пашинян и его окружение довели РА до экономического коллапса, до исторически позорной отметки увеличив ее внешний долг. Это не Бог, а Пашинян не выполнил все свои прежние обещания, включая победу над демографической проблемой РА путем личного вмешательства и вклада в это дело.

Наконец, не Бог, а Пашинян обещал достичь того, что армянская армия войдет в "двадцатку" сильнейших в мире. И не Бог, а Кочарян и Саргсян грабили РА, оккупированные территории Азербайджана, превратившись в долларовых миллиардеров. С них нужно спрашивать по людским законам. Но Пашинян, который уже и сыном своим готов торговать в политических целях, предлагая явно завышенную цену за Ашота в обмен на армянских диверсантов, все валит на Бога.

Соответственно, можно сделать вывод, что он ничего в этой жизни так и не понял. И он всегда готов искать оправдание своим глупостям где угодно, даже в священном Писании. Соответственно, в случае своего поражения на нынешних выборах, он и это может попытаться объяснить тем, что от него и его команды отвернулся Бог. При этом, не удивлюсь, если в конечном итоге, проиграв эти выборы и чувствуя реальную угрозу своей свободе, Пашинян и его семья банально сбегут из РА. Потому, что в душе они понимают справедливость поговорки, гласящей, что на Бога надейся, а сам не плошай.

Акпер Гасанов