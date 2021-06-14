Азербайджан применил самую передовую тактику современной войны против армянской армии

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ и выступает за более плотное взаимодействие между странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Военное обозрение, об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

По словам Чернева, Азербайджан является стратегическим партнером Украины, об этом говорится с принятой стратегии нацбезопасности.

Отвечая на вопрос о войне 2020 года между Азербайджаном и Арменией за Карабах, Чернев назвал ее "блестящей операцией" против армянской армии, проведенной с использованием передовых вооружений и техники. Особое внимание он уделил применению азербайджанской армией ударных дронов, что является, по его словам, самой передовой тактикой современной войны.