Пьяные армянские военные обстреливали азербайджанские позиции

Армянский журналист и блогер Роман Багдасарян рассказал о том, что до 44-дневной войны в Карабахе армянские солдаты и офицеры, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, открывали огонь по позициям азербайджанской армии.

"Все рубежи и все посты, которые были сооружены во времена Самвела Бабаяна до 1994 года, были сверху, а азербайджанские посты были снизу. Давайте зададимся вопросом, а как такое могло быть, что азербайджанцы были снизу, соответственно на более опасной территории, а армяне сверху - получается, что все время азербайджанцы стреляли в армян? Вы не увидите ни одной сводки, ни одного сообщения от армянских сепаратистов, где они говорят о том, что перестрелку начала армянская сторона. Но правда заключается в том, и об этом ваш расскажут все армянские солдаты, которые служили в Карабахе, что очень часто сама армянская сторона, то есть пьяные, или находящиеся под наркотой армянские офицеры открывали огонь, и получали в ответ огонь с азербайджанской стороны. В результате которого очень часто погибали от снайперов наши солдаты. Вот какая правда действительная. Потому что любой из вас разумный человек должен понять, что не может быть такого, чтобы односторонние были перестрелки", - заявил Багдасарян.

О том, что в Армении и на оккупированных прежде территориях Азербайджана царил хаос в воинских частях не является для Азербайджана секретом. Инциденты в армянской армии в связи с состоянием алкогольного опьянения военнослужащих происходили довольно часто, об этом не скрывают и сами армянские СМИ. Во время оккупации Карабаха нетрезвые армянские военные то и дело вели стрельбу из крупнокалиберного оружия, надеясь на собственную безнаказанность.

Однако наказание таки подоспело. Преступным действиям оккупантов пришел конец, когда азербайджанская армия всего лишь за 44 дня разгромила ВС Армении, укреплявшие линии обороны на протяжении десятков лет. Некогда "храбрые" армянские солдаты стремглав бежать пустились, видя тотальное превосходство противника. Десятки тысяч дезертиров подтверждают, что армяне вовсе и не хотели воевать за Карабах, а лишь вынужденно занимались времяпровождением на ранее оккупированных территориях. Теперь карабахский конфликт остался в прошлом, ну а армянским солдатам можно и дальше пьянствовать - но в пределах границ Республики Армения.

Байрам Эльшадов