Глава МИД Кыргызстана с визитом посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в КР Гидаята Оруджева, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений и констатировали широкую повестку дня.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-азербайджанского сотрудничества, обсужден график контактов на высоком и высшем уровнях, в том числе предстоящий визит министра Р.Казакбаева в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны выразили твердую готовность в продолжении активного практического взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах.