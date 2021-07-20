Группа военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне, уволена в запас

20 июля в пограничном отряде "Горадиз" состоялось торжественное мероприятие по случаю увольнения в запас военнослужащих (срочной действительной военной службы) Государственной пограничной службы (ГПС), принимавших участие в Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС, на мероприятии выступил с речью начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.

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