https://news.day.az/politics/1363289.html Группа военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне, уволена в запас - ФОТО - ВИДЕО
Группа военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне, уволена в запас - ФОТО - ВИДЕО
20 июля в пограничном отряде "Горадиз" состоялось торжественное мероприятие по случаю увольнения в запас военнослужащих (срочной действительной военной службы) Государственной пограничной службы (ГПС), принимавших участие в Отечественной войне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС, на мероприятии выступил с речью начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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