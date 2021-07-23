Нахчыванская кость в армянском горле

Последние дни ситуация на азербайджано-армянской границе ознаменовалась армянскими вооруженными провокациями, в районе Садарака в Нахичеванской Автономной Республики (НАР).

На протяжении нескольких дней, подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелам подразделения вооруженных сил Азербайджана, в результате чего были ранены несколько азербайджанских военнослужащих. Ответным огнём огневые точки противника были подавлены.

Такова сухая хроника событий жаркого июля 2021 года. Однако, за этой провокацией армянских вооруженных сил стоит не только желание спровоцировать широкомасштабные военные действия, вовлечь в конфликт третьи стороны, но и попытаться прорваться к азербайджано-турецкой границе в районе Садарака, единственной сухопутной границе Азербайджана с Турцией, отрезать Нахчыван от Турции, положив конец ещё не открытому Зангезурскому коридору.

Следует отметить, что армянская сторона не в первый раз стремится продвинуться в районе Садарака к границе к Турции.

На протяжении почти всего конфликта, начиная с 1989 года, посёлок Садарак становился ареной ожесточенных боев.

Нахчыван, начиная с 1989 года, находился практически в блокаде со стороны Армении, которая прервала сухопутное сообщение с остальной частью Азербайджана, заблокировав железную дорогу по Мегринскому участку, а также прекратила движение по автомобильным дорогам через Армению.

На момент обретения Азербайджаном независимости в октябре 1991 года, НАР практически находилась в полной блокаде. Была отключена от газо- и электроснабжения, которые получала через территорию Армении, а также была лишена возможности получать продовольствие и товары первой необходимости.

Единственным путём сообщения НАР с остальной частью Азербайджана оставалось воздушное.

Аэропорт города Нахчыван во времена СССР был аэропортом внутреннего сообщения. Взлетная полоса позволяла принимать лишь малые воздушные суда класса ЯК 40 или АН 26, с ограниченной пассажирской вместимостью и грузоподъемностью и только в светлое время суток.

После того, как Общенациональный Лидер Гейдар Алиев был избран Председателем Верховного Меджлиса НАР (Парламента Автономии) в сентябре 1991 года, был предпринят ряд важных шагов по частичному выводу автономии из блокады.

Было открыто несколько КПП на границе с Ираном, через которые в НАР начали поступать необходимое продовольствие и медикаменты, а также осуществлялось сухопутное пассажирское сообщение с остальной частью Азербайджана.

Наряду с Ираном, НАР имеет небольшой отрезок границы с Турцией (около 11 километров), около районного центра Садарак.

Интересно, что этот участок границы с Азербайджаном был куплен Турцией у шахского Ирана в 20х годах 20 века.

После подписания Карского договора в 1921, согласно которому Турция получала особые права в отношении Нахчыванской автономии, оказалось, что в результате территориальных изменений после Первой Мировой Войны и Гражданской войны в России, у Турции отсутствовала сухопутная граница с Азербайджаном.

Во времена Советского Союза, этот участок советско-турецкой границы был одним из самых хорошо охраняемых и закрытых участков, на котором отсутствовали пункты пропуска.

После обретения независимости, стал вопрос об открытии пункта перехода на этом участке границы, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи из братской Турции.

По договоренности с руководством Турции, началось строительство моста через реку Араз, который получил название "Умит корпусу" (Мост Надежды).

Армянские экстремисты, с первых дней начала конфликта в 1988 году, стремились захватить Садарак, чтобы отрезать Нахчыван от Турции. Ведь даже закрытая в советское время граница мешала им осуществить одну из своих главных целей- захвата Нахчывана.

Ожесточённые боевые действия в районе Садарак развернулись в конце 1989 года, когда вооруженные армянские боевики попытались захватить посёлок Садарак, в ходе которого огнём градобойных орудий практически был разрушен местный винзавод и множество жилых зданий, но армянам добиться успеха не удалось.

После этого начались постоянные вооруженные столкновения между армянскими боевиками и силами Нахчыванской самообороны, причём советские войска, размещённые в Нахчыване, заняли довольно странную нейтральную позицию, не вмешиваясь в противостояние.

Как только была провозглашена независимость Азербайджана, армянские вооруженные формирования возобновили попытки взять Садарак, стремясь отрезать НАР от Турции, а далее, стараясь развить успех, захватить всю автономию.

Особенно тяжелые бои развернулись в районе Садарака в апреле-мае 1992 года, когда армянские вооруженные силы практически стёрли с лица земли посёлок, несколько тысяч жителей стали беженцами.

Усилиями подразделений только что созданной азербайджанской армией, под руководством Гейдара Алиева, удалось не только остановить армянское наступление, но и отбросить назад, практически восстановив линию границы с Арменией.

25 мая 1992 года был открыт Мост Надежды, впервые соединивший Азербайджан и Турцию, а также проведена высоковольтная линия, обеспечившая Нахчыван электроэнергией.

После 1992 года, армянские попытки захватить Садарак продолжались, но каждый раз немедленно пресекались азербайджанской армией, что в конце концов, убедило армянских политиков в бесперспективности продолжения таких действий.

Необходимо обратить внимание на следующее: армянские лидеры постоянно предъявляли и предъявляют свои территориальные претензии на Нахчыван, наряду с Карабахским регионом.

Ведь еще в ноябре 1987 года, один из идеологов и поджигателей конфликта, представитель московской армянской диаспоры и близкий соратник М. Горбачева, академик А. Аганбекян, в своём интервью французской газете заявил: "Нахчыван, наряду с НКАО, должен быть передан Армении", что и стало практически детонатором воспламенившегося карабахского конфликта.

На протяжении Первой Карабахской Войны, всего периода прекращения огня с 1994 года по 2020 год, армянские вооруженные силы постоянно устраивали провокации на протяжении всей линии границы Нахчывана, пытаясь спровоцировать широкомасштабные вооруженные действия.

Все руководители Армении прекрасно знали и знают, что их провокации - это игра с огнём, так как понимают, что согласно Карскому договору 1921 года, Турция несет обязательства по обеспечению безопасности НАР и имеет право в любой момент, по просьбе азербайджанской стороны, ввести войска и помочь в отражении агрессии.

Целью армянской стороны является не только попытаться захватить НАР, но и вовлечь в конфликт своих союзников, за спину которых всегда прятались и прячутся.

То есть Нахчыван является той костью, которая стоит в армянском горле и не даёт возможность осуществления планов экспансии не только в отношении Азербайджана, но также Турции и Ирана.

Если взглянуть на карту мифической "Великой Армении", то можно увидеть, что армянские идеологи включили в ее состав территории сопредельных государств, в том числе и Грузии, на которые претендуют армянские националисты.

Именно Нахчыван не дал возможности осуществить армянские экспансионистские планы в 20 веке. И сегодня Нахчыван является азербайджанской неприступной крепостью, которую осаждают вот уже более 30 лет.

В 1990 году армянской стороне удалось захватить Нахчыванский эксклав Кярки, при полном попустительстве советских внутренних войск, которые позволили армянским боевикам взять это село и изгнать его жителей.

Теперь же вопрос о Кярки вновь находится на повестке дня, так как вопросы демаркации и делимитации азербайджано- армянской границы, которые вышли на передний план после окончания Второй Карабахской Войны, напрямую связаны с освобождением армянской стороной незаконно захваченных азербайджанских территорий.

Результаты Второй Карабахской Войны и подписания трёхсторонних Заявлений, выдвинули значение Нахчыванской Автономной Республики на самый передовой план, так как открытие транспортных коридоров из Азербайджана в Армению и из Ирана в Армению, напрямую связаны с Нахчываном.

Ещё в советское время, железная дорога протяженностью около 40 километров, проходящая через Мегри (Армянской ССР) из Азербайджана в Нахчыван, оттуда в Армению и Иран, относилась к Азербайджанской железной дороге, в отличии от других железных дорог, входящих в состав Закавказской железной дороги, объединявшей железные дороги Грузинской ССР и Армянской ССР.

Эта дорога была полностью разрушена армянскими вооруженными силамт, в ходе оккупации Зангеланского и Физулинского районов.

После подписания трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, азербайджанская сторона немедленно приступила к строительству участка этой дороги, проходящей по освобождённой территории, а также автомобильной дороги в этом направлении.

Армянская сторона, под надуманными предлогами, делает все, чтобы не допустить открытия Зангезурского коридора, так как не заинтересована в разблокировании Нахчывана, что окончательно положит конец армянской мечте об аннексии этой части территории Азербайджана.

То армянские официальные лица начинают утверждать, что речь идёт только о железной дороге, то отказываются обсуждать вопросы восстановления автомобильной дороги, ЛЭП, газопровода и др. Связывают этот вопрос с открытием железнодорожного сообщения через Газахский район, где также захвачены 7 азербайджанских эксклавов.

То есть, армянская сторона всеми своими действиями, причём как представители правительства, так представители оппозиции, стараются не допустить открытия Зангезурского коридора.

Поэтому все последние столкновения на границе с Нахчываном провоцируются армянскими военными, выполняющими указание политиков в Ереване, с целью не допущения создания данного коридора.

Не стоит забывать, что постоянные вооруженные провокации на границе с НАР во время Второй Карабахской Войны, не переросли в широкомасштабную войну, лишь благодаря наличию прекрасно оснащенной азербайджанской отдельной Общевойсковой армии и турецким войскам, которые тогда проводили совместные учения.

Попытки руководства Армении вовлечь в эти провокации российских военнослужащих, которые размещены в Армении, тоже провалились, ввиду трезвой объективной позиции руководства России.

Территория Нахчыванской Автономной Республики была отделена от основной территории Азербайджана и стала эксклавом после того, как Зангезур был передан Армении, по решению центральных союзных властей в 20х годах 20 века.

До этого, значительная часть территории нынешней Армении, включая озеро Гойча (Севан), входила в состав Азербайджана, что подтверждается и картами Азербайджанской Демократической Республики, представленными на Версальской мирной конференции 1919 года.

После советизации Азербайджана, все коммуникации между основной частью Азербайджанской ССР и НАР осуществлялись через территорию Армянской ССР, по двум основным направлениям:

- железнодорожное: по направлению Минджеван (Зангеланский район)-Мегри (Армения)-Джульфа ( Нахчыван), и через север, по направлению Газах-Ереван;

⁃ автомобильное: через Зангезур и по маршруту Газах-Иджеван (Армения).

После начала конфликта, все эти дороги были заблокированы армянской стороной. Создалась реальная угроза захвата НАР, который оказался полностью отрезанным от основной территории Азербайджана.

Поэтому было принято решение по возможности избегать каких- либо широкомасштабных военных действий на границе с Арменией в этом районе, не поддаваться на провокации армянской стороны.

На протяжении долгого времени, Азербайджанской стороне удавалось сохранять режим прекращения огня, не реагируя на армянские обстрелы и попытки изменения линии фронта.

В то же время азербайджанская армия в НАР была серьезно укреплена и фактически полностью перевооружена.

В 2016 году азербайджанским войскам удалось вытеснить армянские войска с некоторых ранее занятых ими (в начале 90х годов) стратегических высот на азербайджанской территории, восстановив полностью контроль на всей территории НАР.

Так что, обвинения Армении в том, что Азербайджан провоцирует вооруженные столкновения на границе Садаракского района, абсолютно беспочвенны.

Азербайджанская сторона не заинтересована в экскалации боевых действий, тем более близ единственного участка сухопутной границы с Турции, так как этот район является стратегическим и через него планируется строительство железной дороги из Нахчывана в Турцию и прокладка газопровода для альтернативного снабжения НАР.

Армянская сторона старается продвинуться в этом направлении, чтобы не дать возможность осуществить стратегические транспортные проекты из Нахчывана в Турцию.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал о важности открытия новых транспортных коридоров в регионе Южного Кавказа, в особенности Зангезурского коридора, который не только соединит Европу через Россию, Азербайджан и Армению с Южной Азией, но и позволит открыть новые выгодные экономические перспективы для всех стран региона, включая Армению.

К сожалению, армянская сторона противится этому, организуя провокации, в особенности в районе НАР.

Даже беглым взглядом на происходящее можно сделать вывод, что именно вооруженные армянские формирования первыми открывают огонь, стремясь вовлечь азербайджанскую армию в активную фазу боевых действий.

При этом, активность проявляют нерегулярные армянские вооруженные формирования, которые находятся на границе этого региона, возглавляемые представителями местной власти, на которых и возложены функции провокаторов, чтобы в случае чего объяснить их провокации не подконтрольностью официальным армянским властям.

Этим и обьясняется ранение главы общины одного из приграничных селений в ходе обстрелов азербайджанской территории, который, по его словам, все время ходит в бронежилете и с оружием.

Что это за "фрукт": боевик или глава муниципалитета, мирный житель или террорист?

Все вышеизложенное ещё раз доказывает то, что армянское руководство после победы на внеочередных выборах, взяла курс на новую эскалацию ситуации, желая реванша.

Действия армянских вооруженных формирований направлены на вовлечение своих союзников по ОДКБ, так как в реалии армянская военная мощь разрушена и самостоятельно воевать уже не может.

Главной целью провокаций в районе Садарака является попытка разжечь широкомасштабные вооруженные действия, чтобы потом, используя это как повод, попытаться отрезать Азербайджан от Турции, путём ввода неких сил третьей стороны.

Это довольна опасная игра, затеянная Н. Пашиняном и компанией, может окончиться полным крахом Армении.

Ведь лимит всяческих компромиссов со стороны Азербайджана давно закончился и терапия железным азербайджанским кулаком будет неизбежна.

Старания армянского руководства вовлечь в это неблаговидное мероприятие союзников по ОДКБ также не увенчалось успехом, так как всем прекрасно известно умение армянской стороны таскать каштаны из огня чужими руками, пытаясь превратить пограничные споры в якобы агрессию.

Кроме того, Россия, как один из подписантов трёхсторонних Заявлений и гарант мирного процесса, не станет идти на поводу готового в любой момент предать и перебежать на другую сторону Н. Пашиняна.

Другим стабилизирующим фактором является безусловно Карский договор 1921 года, участниками которого являются Турция, Россия, Азербайджан, Грузия и Армения, который четко регламентирует статус Нахчывана и является одним из гарантов безопасности автономии.

Все намерения армянской стороны поменять новые геополитические реалии в регионе, дезавуировать Карский договор и попытаться вовлечь в уже затухший конфликт новых участников, обречены на полный провал!

Пярвин Мирзазаде