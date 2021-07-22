Армения будет вынуждена смириться с новыми реалиями в регионе

Армения встала перед лицом еще одной серьезной проблемы. Как сообщают армянские СМИ, 80 процентов рек страны находятся на грани высыхания. В свою очередь, из-за маловодности рек встают или не могут работать на полную мощность гидроэлектростанции, что помимо водного актуализирует и вопрос энергетического кризиса.

Вопросы, связанные с разработкой межотраслевого баланса в экономической системе Армении, являются крайне злободневными. Мы сегодня можем констатировать, что армянская экономика не обладает соответствующим потенциалом для расширенного воспроизводства. Это, в том числе касается и водных ресурсов, точнее, их нехватки, сказал в беседе с Day.Az экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

По словам азербайджанского экономиста, деоккупация территорий Азербайджана еще более углубила проблемы армянской экономики, потому что ресурсный потенциал прежде оккупированных территорий на протяжении почти тридцати лет работал на развитие экономики Армении. Природный потенциал оккупированных территорий работал на армянскую экономику. Другой вопрос, что особой эффективности армянская сторона не демонстрировала. Там имели место расточительство и бессистемная эксплуатация природных богатств.

"Потеряв в результате 44-дневной войны эти источники, армянская экономика оказалась в очень сложном положении. Мы видим, что по разным компонентам воспроизводства имеется нехватка ресурсного потенциала. По водным ресурсам это видно особо наглядно. Их нехватка создала огромные проблемы, учитывая структуру армянской экономики и то, что аграрный сектор играл здесь весомую роль в советские годы, наиболее благополучные для Армении. Отсутствие необходимого объема водного потенциала будет играть очень серьезную деструктивную и деградирующую роль с точки зрения развития экономики. Аграрный сектор будет испытывать крупные проблемы. Вместе с тем энергетический сектор ввиду нехватки мощностей для выработки гидроэнергии, будет испытывать, на мой взгляд, хронический дефицит", - отметил Мамедов.

В этих условиях, считает наш собеседник, Армения будет вынуждена смириться с новыми геополитическими и геоэкономическими реалиями. В конечном итоге ей придется идти на конструктивный подход с точки зрения региональных процессов, признания территориальной целостности соседних государств, стремиться к углублению экономической региональной интеграции, формированию в регионе пояса стабильности и развития.

По словам Мамедова, на самом деле ни промышленный, ни аграрный, ни водный, ни ресурсный потенциал Армении не позволяют ей ставить какие-либо амбициозные цели с точки зрения расширения территории, реализации каких-то сказочных проектов, которыми долгие десятилетия армянские правители дурманили свой народ.

"Если посмотреть на другие факторы воспроизводства помимо природного потенциала, то увидим, что по трудовым ресурсам ситуация также плачевна. Наблюдается демографический кризис, что является очевидным фактором. Если обратить внимание на производственный потенциал, на интеллектуальный потенциал, связанный непосредственно с демографической ситуацией, можно констатировать, что армянская экономика просто напросто может потерять управляемость. Я думаю, что руководство этой страны в безальтернативном формате вынуждено будет идти на конструктивизм с точки зрения внешнеэкономической политики и, конечно же, внешнеполитического трека", - заключил Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева