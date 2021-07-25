Постконфликтное урегулирование развивается по сценарию Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в очередной раз преподал мастер-класс для широкого круга политиков и дипломатов, резюмировав в интервью азербайджанскому телевидению свое видение по всем актуальным вопросам текущей повестки. Заодно адресные смысловые месседжи могли уловить все стороны, наблюдающие за развитием процессов в стране и регионе.

Сегодня очевидны практические результаты долгосрочной стратегии главы государства по превращению Азербайджана в ключевую страну большого региона, где смыкаются и пересекаются коридоры и интересы глобального значения, а потому внимание к Азербайджану и каждому выступлению Президента Ильхама Алиева будет только наращиваться. Азербайджанское общество должно быть готово к осознанию своей новой идентичности в трансформирующихся мировых и региональных реалиях.

Азербайджан, завершив войну грандиозной Победой и положив конец многолетнему конфликту, в настоящее время подходит к завершающей фазе постконфликтного периода, все сложности и возможности которого знает только Президент Ильхам Алиев, и благополучно решает поставленные задачи. "Поствоенный период полон больших вызовов, и мы умело проходим его", - сказал глава государства.

В стратегии Президента Ильхама Алиева, его делах и риторике нет ни одной ошибки, все действия продуманы и заточены на конкретный результат. Каждое слово находит подтверждение, каждая идея - свою реализацию. Президент Азербайджана транслирует смыслы последовательно, адресно, целенаправленно.

Основные блоки его выступления дают пояснение и отвечают на все вопросы, которые только появляются в стране и за рубежом:

Азербайджан наращивает экономический потенциал, геостратегическое значение и на всех уровнях подтверждает свое региональное лидерство и запас прочности. На этом фоне внешние манипуляции с Арменией, напрасные попытки придать этой стране какой-то искусственный статус в регионе бесплодны и контрпродуктивны.

Объем валютных резервов Азербайджана составляет 52 миллиарда долларов, у Армении этот показатель равен всего 1 миллиарду.

Азербайджан может в любой момент обнулить внешний государственный долг, но пока в этом нет целесообразности.

Экономика Азербайджана преодолела постпандемический спад. В том числе ненефтяная промышленность увеличилась на 16,6 процента, и будет расти, сельское хозяйство выросло на 5,6 процента. Экспорт увеличился на 15 процентов, ненефтяной экспорт вырос более чем на 27 процентов.

Регионы Азербайджана обладают большими перспективами развития.

Горнорудная промышленность превращается в ведущую отрасль в ненефтяном секторе Азербайджана. В Дашкесане вводится в строй новое месторождение золота. Отныне добыча не только золота, но и других драгоценных металлов будет решаться в более широком масштабе.

Имеются конкретные планы, связанные с разработкой месторождений железной руды в Дашкесане. По указанию Президента была составлена специальная программа, привлечены государственные инвестиционные ресурсы. Эта сфера будет приносить очень большие доходы.

Иностранные компании могут полезно и на законной основе взаимодействовать с настоящим владельцем этих территорий, объектов и отраслей. А те, кто участвовал в преступных схемах с армянским оккупантами, понесут правовую ответственность и выплатят компенсацию за причиненный Азербайджану ущерб.

Долгие годы иностранные компании незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это - преступление.

У этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, другая их альтернатива - вопрос будет решаться в правовой плоскости.

Проведен всесторонний анализ наших месторождений золота, незаконно эксплуатировавшихся иностранными компаниями и в Зангиланском, и в Кяльбаджарском районах. Приглашены международные консультанты.

Деловая репутация этих компаний очень сильно пострадает, если не примут условия.

Возможности и благосостояние населения Азербайджана будут последовательно улучшаться, в отличие от Армении, если в этой стране не произойдет осмысления новых реалий.

Продолжается строительство и сдача в эксплуатацию инфраструктурных объектов, промышленных предприятий, социальных, спортивных объектов, дорог, линий питьевой воды и канализационных линий.

Откроются тысячи рабочих мест и сократится зависимость от импорта.

Продолжается создание зон отдыха различных уровней всех категорий, чтобы граждане Азербайджана и иностранные гости могли пользоваться этим потенциалом.

Прокладка новых дорог будет способствовать созданию единого туристического пространства.

Азербайджан ускоренно реализует планы и проекты по экономическому возрождению освобожденных территорий, пока Армения занята политическими провокациями и дипломатическим словоблудием. "Большое возвращение" азербайджанцев на свои исконные земли - реализуемая в краткосрочной перспективе государственная программа.

В первую очередь Азербайджан занимается разминированием. Это забирает много времени и средств.

Отказ в предоставлении Азербайджану карт минных полей и передача их на каких-то условиях - очередная безнравственность Армении.

До конца нынешнего года будет налажено все электрическое хозяйство на освобожденных землях - и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре.

Азербайджан приглашает в качестве инвесторов энергетические компании мира, утвердившие в качестве приоритета возобновляемую энергию.

В Азербайджане создана разветвленная энергетическая сеть со всеми соседними странами - Турцией, Россией, Ираном, Грузией. Мы можем передавать энергию в любом направлении.

Огромная работа проделана за восемь месяцев и в сфере дорожной инфраструктуры:

Прокладывается автодорога Барда-Агдам, в сентябре завершится асфальтирование дороги Победы.

Параллельно прокладывается магистраль Физули-Шуша, дорога Горадиз-Агбенд, Зангилан-Губадлы-Лачин, Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, дорога в Кяльбаджар из Гейгеля.

Гейгель, как туристический центр, связывается дорогами с будущими живописными туристическими центрами Кяльбаджара.

Прокладываются дороги военного значения в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Их общая протяженность составляет около 700 километров.

Строятся три аэропорта.

Утвержден генеральный план Агдама.

В ближайшие месяцы общественности будут представлены генеральные планы городов Физули и Джебраил, Зангилана.

Будут реконструированы и Губадлы, Лачин, Кяльбаджар.

Проделать работу такого масштаба всего лишь за восемь месяцев - большой героизм.

Мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай.

Все средства идут из государственного бюджета, Азербайджан ни откуда не получил ни единого маната помощи.

Азербайджан - самодостаточное государство, не нуждающееся в спонсорах. Но если речь идет о выделении средств пострадавшим от войны и разрушений, то какое отношение к этой помощи имеет страна-агрессор, на территории которой никакие боевые действия никогда не велись и разрушений не имеется? Вызывают удивление решения политиков в рамках "Восточного партнерства", выделяющих средства стране, ответственной за многочисленные военные преступления, нанесшей колоссальный ущерб Азербайджану в результате многолетней оккупации...

Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны. Эти средства должны быть предоставлены Азербайджану.

Территория Азербайджана площадью 10 тысяч квадратных километров полностью разрушена, уничтожена армянскими вандалами. Заложены сотни тысяч мин, уничтожены все здания, исторические здания, вся инфраструктура. При этом деньги предоставляют Армении.

В Армении есть какие-либо разрушения? Нет. Мы заложили там мины? Нет. Была ли страна, которая в такой степени пострадала от оккупации? Нет. Конечно, это несправедливо.

Нам никто помощь не предлагал, при этом говорят, что Азербайджану средства не нужны. Разве мы не должны восстановить освобожденные земли? Нужны миллиарды долларов, они падают с неба?

Надеемся, что в данный вопрос будет внесена ясность, и нам должны предложить столько же, сколько Армении, на тех же условиях. Примем мы это предложение или нет - другой вопрос.

Азербайджан создал прочную основу для сотрудничества с Евросоюзом, и отдельные политические заявления ряда европейских политиков не способны изменить долгосрочные планы и интересы сторон. Армении не стоит переоценивать свою значимость в играх с Западом, лучше своевременно вернуться от иллюзий в мир реальной политики.

Южный газовый коридор построен по инициативе Азербайджана.

Треть Европейского Союза считает Азербайджан стратегическим партнером.

Новое соглашением с ЕС может быть подписано в ближайшие дни или месяцы.

Европейский Союз является основным партнером Азербайджана в торговой сфере - примерно 40 процентов нашей торговли.

Шарль Мишель, как руководитель Европейского Союза, впервые совершил поездку в регионы Азербайджана. Это - прекрасный месседж.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, как и другая инфраструктура - порт, свободная экономическая зона, в перспективе Зангезурский коридор вызывают большой интерес в Европе. Потому что это выгодно им.

Сегодня связи между Европейским Союзом и Азербайджаном в транспортной сфере имеют особую повестку дня.

Шарль Мишель не употребил слов о статусе, это следует воспринимать как знак уважения к нашей позиции.

Стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном, уровень возросших взаимных интересов обеих стран так же не оставляют Армении шанса для дальнейших манипуляций. Армения изменила статусу российского форпоста, да и Россия ушла от устаревших стереотипов в оценке своих союзников, что находит подтверждение в новых реалиях на Южном Кавказе.

Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и не просто на словах.

Нет разногласий, связанных с перспективами долгосрочного стратегического сотрудничества.

Лидеры России и Азербайджана - политики, доверяющие друг другу.

В настоящее время стороны работают над семью дорожными картами.

Разногласий в подходах к постконфликтному урегулированию нет, в том числе по Зангезурскому коридору.

Зангезурский коридор обязательно должен быть открыт. Чем раньше Армения поймет это, тем лучше для нее.

Мы - Россия и Азербайджан - считаем, что война закончилась, конфликт завершился.

Риски войны должны быть сведены до минимума и устранены - здесь никаких разногласий между Россией и Азербайджаном нет, наши мнения одинаковы.

Азербайджан выстроил прагматичную систему взаимодействия в международном поле. Стратегия внешнеполитического позиционирования и продвижения интересов Азербайджана, сгенерированная и реализуемая Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечивает широкую международную поддержку планам и проектам Азербайджана. Азербайджану есть, что предложить миру, чему предшествовал стратегически выверенный накопительный процесс, сейчас пошла удвоенная встречная реакция.

В ходе встреч с лидерами Совета Европейского Союза, России не было ни одного спорного вопроса, ни одного вопроса, вызывающего обеспокоенность.

В июне Азербайджан и Турция подписали Декларацию о союзничестве, подняли двусторонние связи на еще более высокий уровень.

Укрепляются дружественные связи Азербайджана с Ираном и Грузией.

Движение неприсоединения дало Азербайджану очередной мандат, оказав поддержку.

Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает Азербайджан - как в период оккупации, так и после войны.

Причина международной поддержки - в нашей правильной политике, нашей честности, единстве между словом и делом и нашей внутренней силе.

Все наши партнеры прекрасно знают, что Азербайджан обладает мощным внутренним потенциалом. Мы продемонстрировали его и во время войны, и в поствоенный период.

Мы смогли построить равноправные отношения со всеми партнерами на основе дружбы и сотрудничества.

Существенной частью выступления Президента Ильхам Алиева является напоминание Еревану о том, что разумной альтернативы признанию границ и подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией нет, и чем быстрее это осознает армянское общество, тем лучше. Азербайджан нацелен на открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, в соответствии с пунктами Трехстороннего заявления. Зангезурский коридор будет открыт, и никакие армянские политические игры не способны этому препятствовать. Азербайджан возвращает свои исторические земли, где создаст возможности для сотрудничества между всеми народами этого региона, включая армянский народ. Президент Ильхам Алиев также адресовал ряд месседжей политическим кругам, поддерживающим армянские авантюры. Работа над лишними сюжетами может занять время, потребовать дополнительных усилий, но не изменит конечный результат. Победа Азербайджана необратима, статус горит синим пламенем, армянский реваншизм работает против самой Армении и тех, кто делает ставку на несостоявшееся государство с нездоровыми целями и неоправданными амбициями.

Армении видимо необходимо время, чтобы свыкнуться с новыми реалиями.

Победа Азербайджана разгромила в пух и прах все их идеологические устои.

В течение 30 лет армяне распространяли о себе несусветную ложь, пытаясь заставить мир принять то, что у них якобы непобедимая армия, что армянский народ - боевой.

Азербайджанская армия сокрушила, разгромила армянскую армию, уничтожила в течение 44 дней.

В Первой Карабахской войне они получили преимущество благодаря внешней поддержке.

Мы показали, что азербайджанский народ - победоносный народ.

Армения должна сделать вывод. Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха.

10 ноября по окончании войны указано место статуса. Он все еще там, там и останется гореть в пламени, вечно.

В Ханкенди сегодня реальное число жителей - 25 тысяч. В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?

В Америке проживают около миллиона армян, во Франции - более 500 тысяч, в Марселе и вокруг него - более 100 тысяч армян - почему там не предоставляется статус?

В других местах пусть создадут хоть пять нагорных карабахов. Я признаю их. Но не в Азербайджане.

Нет Нагорного Карабаха! Есть Восточный Зангезур вместе с Карабахской экономической зоной, это отражено в моем Распоряжении от 7 июля 2021 года.

Мы все видим - и Ханкенди, и коридор. Незаконным процессам надо положить конец.

Мы проявляем гуманизм к армянскому населению.

Сегодня мы в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении, и это реальность

Если главари этой хунты позволят, то армяне с большим удовольствием будут жить, работать как граждане Азербайджана. Будут приезжать, уезжать, в том числе для работы, и в Агдам, и в Физули.

Мы отправили Армении повестку дня - мирный договор.

Президент Ильхам Алиев разработал стратегию достижения Победы, и сегодня имеет концептуальный подход по всем вопросам постконфликтного периода.

"Я знаю, что, когда и как нам надо делать. В этой области, как и во всех сферах, имеется концептуальный подход. Намечены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Конечно, не все эти цели заявлены, потому что еще рано. Но мы знаем, чего мы хотим, чего хотим сейчас, чего и как можем добиться", - сказал Президент Ильхам Алиев, которому доверяет и азербайджанское общество, и международные партнеры.

"Эти 8 месяцев проходят по сценарию Азербайджана. Ни один шаг не был случайным. Каждый шаг был на основе продуманной программы", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Это и есть главные отличительные качества азербайджанского лидера - продуманность и выверенность каждого шага, инициативность и долгосрочное планирование, смелость в достижении целей во благо государства, высочайшая ответственность за свою страну и народ.

Практически каждое выступление главы нашего государства разбирают по цитатам и транслируют в соцсетях. Это происходит естественно, как проявление гордости и веры в своего Президента.

"Ни шагу назад", - это призыв Президента Ильхама Алиева, ставший стимулом Победы для всего общества.

Гюльнара Мамедзаде,

Заместитель генерального директора Trend

Директор Экспертного совета Baku Network