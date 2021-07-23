Президент Ильхам Алиев: То, что Шарль Мишель не употребил слов «статус», «Нагорный Карабах», конечно, было очень мудрым шагом
То, что Шарль Мишель не употребил слов "статус", "Нагорный Карабах", конечно, было очень мудрым шагом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
"Это был шаг государственного деятеля. Мы ценим это, а Армения должна сделать вывод. Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область была создана 7 июля 1923 года как искусственное образование. Просто армяне, представленные в то время в советском правительстве, приняли это незаконное и совершенно необоснованное решение, а Советский Азербайджан, конечно, вынужден был в то время согласиться и смириться с этим. Да никто нас и не спрашивал. Но это была совершенно необоснованно и искусственно созданное образование. Спустя месяц после восстановления независимости - в ноябре 1991 года парламент Азербайджана упразднил Нагорно-Карабахскую автономную область, все это - документы, причем упразднил законно. У него хватало полномочий для этого. Почему после этого использовалось слово "Нагорный Карабах"? Из-за конфликта. И в международных документах, и затем за столом переговоров. Я сам лично неоднократно употреблял слово "Нагорный Карабах" в связи с конфликтом, но не в связи территорией. Должен также сказать, что каждый раз, касаясь того или иного вопроса, связанного с конфликтом, я всегда говорил армяно-азербайджанский нагорно-карабахский. Никогда не употреблял слов "нагорно-карабахский конфликт" без армяно-азербайджанский. У этого есть причина, это не просто так. После окончания войны, урегулирования конфликта, конечно, говорить о Нагорном Карабахе неуместно. Поэтому я сказал, что в Азербайджане нет такой территориальной единицы. Если эти слова кому-то нравятся, то я не возражаю, пусть создадут в своих странах область, именуемую Нагорный Карабах, или же назовут так какой-нибудь район, либо пусть создадут республику, это их дело. То есть, на территории Азербайджана нет административной территории под названием Нагорный Карабах, и тот факт, что Шарль Мишель не употребил этих слов, конечно, следует воспринимать как знак уважения к нашей позиции. Так же и вопрос статуса. 10 ноября по окончании войны я указал место статуса. Он все еще там, там и останется гореть в пламени, вечно. Так что по этому вопросу также не может быть никаких других мнений",- отметил глава государства.
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