Писать аналитику после выступлений Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как это не парадоксально, одновременно и легко, и сложно. Легко потому, что глава государства в каждом своем интервью отечественному или зарубежному СМИ озвучивает такое количество цифр, фактов, деталей, что остается только пересказывать их. Собственно, именно по этой причине, писать статьи после выступлений Президента Азербайджана, сложно. Что говорить в условиях, когда все уже сказано, разложено по полочкам?!

Кстати, армянским журналистам в этом плане намного легче. Исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Никол Пашинян регулярно озвучивает глупости, безостановочно лжет, а порой и вовсе прибегает к поистине примитивным фальсификациям. К примеру недавно, пресс-служба Пашиняна придумала половину текста телефонной беседы с госсекретарем США. Просто взяла и придумала, ради возвеличивания Воваевича.

Но, образно выражаясь, усиленно надуваемый воздушный шарик в итоге лопнул. И все увидели, что во главе Армении стоит жутко закомплексованный фальсификатор, который пытается придать себе хоть сколько-нибудь героический вид на фоне "блестящих" провалов по всем направлениям. При этом, давая оценку выкрутасам Пашиняна и его окружения, не могу не вспомнить и про его предшественников.

Серж Саргсян, этот политический лузер, выкинутый на свалку истории таким карикатурным персонажем, как Пашинян, помнится тоже врал, не краснея. Много раз его ловили на лжи. К примеру, после поражения армянской армии в ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года. Тогда Азатович из кожи вон лез, пытаясь сначала отрицать сам факт поражения, а потом тужась преуменьшить его масштабы. Чем вызвал смех даже в рядах своих недавних сторонников.

А еще, Саргсян пообещал стать первым, нет не армянским космонавтом, который отправился на Марс в поисках доказательств существования "Космической Армении", а первым пассажиром самолета, который вылетит из аэропорта в Ханкенди. Ну и что, взлетел Сержик? Не получилось. Ничего, коньяк ему в помощь. Налакается, напялит красный труселя, в коих он блистал в Баден-Бадене, и может "улететь" куда угодно.

А аэропорты в освобожденном Карабахе будут. Причем, очень скоро и сразу три. Первый из них - в Физули - будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Второй - в Зангилане - в следующем году, третий - в Лачине - будет готов в 2023 году. Таким образом, общее число международных аэропортов в Азербайджане достигнет 9. Кроме того, ведется подготовка проекта по строительству железной дороги в город Шуша.

До конца нынешнего года будет налажено все электрическое хозяйство на освобожденных землях - и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре: новые линии, передающие линии, трансформаторы, подстанции, электростанции, разрушенные армянами 12 гидроэлектростанций, которые были сожжены после предоставления им двухнедельного срока в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Плюс, прокладывается автодорога Барда-Агдам, в сентябре завершится асфальтирование дороги Победы. Параллельно прокладывается магистраль Физули-Шуша, дорога Горадиз-Агбенд, это - 4-6-полосная дорога. Прокладывается дорога Зангилан-Губадлы-Лачин. Все это уже сделано за какие-то 7-8 месяцев! И, что самое важное, есть твердая гарантия того, что все работы будут выполнены в срок. Потому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал всему миру, что является политическим деятелем, слова которого никогда не расходятся с делом.

Он проводит блестящую экономическую политику. Именно поэтому, даже несмотря на огромные финансовые затраты, которых требует восстановление освобожденных территорий, идет запланированное развитие всех регионов республики. При этом, сокращается внешний долг Азербайджана, растут золотовалютные резервы. Сейчас их объем достиг отметки в 52 миллиарда долларов. У Армении - 1 миллиард долларов и растущий, достигший отметки в 60% ВВП, внешний долг.

Армения очень напоминает дырявое ведро. Сколько воды, в виде финансовой помощи от ряда сочувствующих ей стран не выделяй, все равно эта страна останется банкротом. Тем более, что сейчас она лишилась огромных пахотных земель, лесов, возможности продолжать незаконную добычу золота и меди на ранее оккупированных территориях нашей страны.

А будущее Азербайджана блестящее. Наша страна смогла опровергнуть также и надежды армянских "экспертов", по сути фантастов, а также зарубежных "оракулов", кричавших о неизбежности краха экономики нашей страны, ее чрезмерной зависимости от нефтяного сектора. Вот, полюбуйтесь- ненефтяной экспорт вырос более чем на 27 процентов! И секрет этого успеха прост и известен. Он состоит в том, что Президентом Азербайджана является политический деятель, который способен добиваться любой поставленной задачи. Как на поле боя, так во внешней политики и в экономике. И чем скорее это поймут покровители Армении, толкающие ее на все новые и новые провокации, тем будет лучше для всех. В том числе и для армянского народа, у которого появится шанс выкарабкаться из болота, в которое он сам себя завел, поверив бредням своих правителей.

Акпер Гасанов