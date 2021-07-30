Незаменимых нет: кое-что о военной помощи США для Азербайджана

Специфика "мышления" мирового армянства вообще и армянской диаспоры США в частности всегда позволяла обогащаться разного рода политическим спекулянтам. Одним из тех, кто прибыльно играет на огромных комплексах и извращенном понимании действительности армянской стороны давно уже является сенатор Фрэнк Паллоне. Он даже не скрывает этого, официально являясь главой комиссии по армянским делам США.

Этот политик, ориентированный на отстаивание интересов своих избирателей, а ими в немалой степени являются американские армяне, также и спонсирующие мистера Паллоне, инициировал принятие Палатой представителей США законопроекта, блокирующего военную помощь Азербайджану. Звучит, вроде бы, громко. В реальности же- можно констатировать, что мышь родила гору.

И дело даже не только в том, что данный законопроект еще должен утвердить американский Сенат, а после и президент Соединенных Штатов. Тут, кстати, у армянской стороны есть повод для обоснованных опасений, что все в итоге сорвется и радость окажется преждевременной и нелепой. Ведь администрация Джо Байдена продолжила политику предшественников и приостановила действие 907-й поправки для оказания военной помощи Азербайджану, что стало довольно неприятным сюрпризом для Армении.

Это произошло в апреле нынешнего года, когда состоялся телефонный разговор госсекретаря США с Президентом Азербайджана, в ходе которого глава американской дипломатии и сообщил о приостановке действия поправки к "Акту в поддержку свободы". Так что, повторюсь, нужно еще дождаться конца всей этой истории, которая может привести к очередному всплеску разочарования в армянской среде.

Кроме того, важно напомнить тут еще и то, что тот же Фрэнк Паллоне, в октябре прошлого года, в самый разгар 44-дневной войны, настаивал на введении санкций со стороны США против Азербайджана. Понятно, что он нес ахинею. Ибо, просто нелепо звучало само предложение о введении санкций против страны, территории которой почти три десятка лет находились под оккупацией, а не против страны-оккупанта. Но, мистер Паллоне известен как-раз тем, что готов исполнять любой армянский каприз за их деньги.

В любом случае, замечу, то его предложение так и осталось предложением. Естественно, никаких санкций против нашей страны США не приняли. Так и сейчас, вполне возможно, в конечном итоге и нынешняя инициатива Паллоне о блокировании военной помощи Азербайджану так и закончится на уровне принятого Палатой представителей США законопроекта.

В любом случае, нужно пояснить, что в реальности представляет собой эта самая американская военная помощь. И тут мы вспоминаем о том, что Агентство по военному сотрудничеству Минобороны США обнародовало сводные официальные данные об американском экспорте в 2020 финансовом году, который завершился 30 сентября.

Из стран бывшего СССР большего всего за период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года было поставлено в Украину - $510,599 млн. Кроме того, военные поставки в 2020-м были и другим республикам постсоветского пространства: Литве ($136,5 млн), Грузии ($62,8 млн), Латвии ($38,1 млн), Молдове ($11,5 млн), Туркменистану ($1,3 млн), Казахстану ($1 млн), Эстонии ($610 тыс.).

Так вот объем военных поставок в Азербайджан из США составил $509 тыс,. Куда именно ушли эти полмиллиона долларов, какая часть из них пошла на организацию разного рода семинаров и прочих мероприятий, такого рода данных у меня нет. Но очевидно, что нашей стране США выделили за указанный период в сто с лишним раз меньше, чем соседней Грузии.

Одной этой цифры достаточно, чтобы понять, насколько не критичным будет для Азербайджана полный отказ США от поставок оружия нашей стране. Но я приведу и иную цифру. В период с 2016 по 2020 гг. 69 процентов вооружений и боеприпасов Азербайджан закупил у Израиля. Об этом свидетельствуют данные отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Речь идет о покупках на несколько миллиардов долларов.

В нашей стране прекрасно знают, что такое "Орбитер" производства компании Aeronautics, а также, что такое израильские БПЛА для сбора разведданных, БПЛА Hermes-450 и Hermes-900, предназначенные для длительного пребывания в воздухе, а также один из самых успешных оперативных инструментов Азербайджана в Отечественной войне - барражирующий БПЛА-Harop, производимый компанией IAI".

Плюс, в Азербайджане прекрасно знают, что такое израильская система ПРО "Железный купол". Напомню, что 6 октября 2020 года ракета, выпущенная ВС Армении, упала в 10 метрах от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а 11 октября силы ПВО Азербайджана обезвредили ракеты на подлете к Мингячевирской ГЭС. На подлете к Баку - в Хызы - также была сбита ракета, целью которой, как выяснилось позже, был нефтепровод Баку-Новороссийск. Обломки ракеты С-300 упали на расстоянии 250 метров от стратегического объекта.на вооружении армии Азербайджана также стоит израильская система ПВО/ПРО Барак-8 - наземный комплекс, предназначенный для одновременного обнаружения и поражения широкого спектра воздушных угроз, включая летательные аппараты, крылатые ракеты и ракеты класса "поверхность-поверхность".

Так что, израильское оружие, купленное на несколько миллиардов долларов, действительно сыграло важную роль в победе Азербайджана в 44-дневной войне. Как и турецкое оружие, в первую очередь легендарные БПЛА "Байрактар". При этом роль американского оружия в победе азербайджанской армии в 44-дневной войне была равна нулю. Это очевидный, бесспорный факт, доказывающий, насколько безболезненным будет для нашей страны решение США о полном запрете на продажу оружия Азербайджану.

Хуже будет только американскому ВПК, который лишится покупателя, привыкшего платить "живые деньги". Кроме того, данное решение никак не повлияет на итоги 44-дневной войны и никак не поможет Армении. Ее армия, разгромленная в ходе войны, понесшая потери в военной технике в размере 5 миллиардов долларов, просто не подлежит восстановлению. У Армении нет и не будет для этого денег.

И, наконец, главное. Одержав победу в 44-дневной войне, Азербайджан восстановил историческую справедливость и решил свою главную задачу. Наша страна не претендует на территории иных государств. Азербайджан сейчас сконцентрирован на восстановление освобожденного Карабаха. К участию в нем привлечены государства, продемонстрировавшие справедливую и дружественную позицию в ходе 44-дневной войны. Так вот теперь американской стороне решать, как быть дальше- идти на поводу у армянской диаспоры и ангажированных ею политиков или руководствоваться своими национальными интересами, которые подразумевают развитие отношений с самых крупным, богатым, сильным и влиятельным государством Южного Кавказа.

Акпер Гасанов