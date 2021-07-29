США призвали Армению прекратить эскалацию насилия на границе с Азербайджаном

США осуждают недавнюю эскалацию насилия на границе Армении и Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс.

США призывают к незамедлительным действиям по деэскалации ситуации.

"Сохраняющаяся напряженность вдоль границы между Арменией и Азербайджаном подчеркивает тот факт, что только всеобъемлющее решение, которое затрагивает все нерешенные вопросы, может нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам региона жить в мире", - говорится в заявлении Прайса.

Напомним, что Армения вновь грубо нарушила соглашение о соблюдении прекращении огня. 29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района. В сторону наших позиций также было брошено 10-12 ручных гранат Ф-1.