Азербайджан посылает в Турцию еще одну группу пожарных и техники

Утром 5 августа в Турцию из Азербайджана прилетит еще один самолет со штатом из десяти человек и 150 пожарных с 40 пожарными машинами.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что первая группа пожарных из Азербайджана продолжает работу по тушению пожаров в Мугле. По его словам, четыре самолета, арендованные у частной украинской компании, приземлились в аэропорту Испарта, а еще два самолета, арендованных у Израиля, прибудут в страну завтра.

Чавушоглу также сообщил о предложениях о помощи от Пакистана, Польши, Грузии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, США, Канады и Японии.