https://news.day.az/politics/1367391.html Азербайджан посылает в Турцию еще одну группу пожарных и техники - ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАВУШОГЛУ
Азербайджан посылает в Турцию еще одну группу пожарных и техники - ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАВУШОГЛУ
Утром 5 августа в Турцию из Азербайджана прилетит еще один самолет со штатом из десяти человек и 150 пожарных с 40 пожарными машинами.
Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр отметил, что первая группа пожарных из Азербайджана продолжает работу по тушению пожаров в Мугле. По его словам, четыре самолета, арендованные у частной украинской компании, приземлились в аэропорту Испарта, а еще два самолета, арендованных у Израиля, прибудут в страну завтра.
Чавушоглу также сообщил о предложениях о помощи от Пакистана, Польши, Грузии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, США, Канады и Японии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре