Пакистан осуждает вандализм, совершенный Арменией в Карабахе

Пакистан осуждает вандализм, совершенный Арменией на азербайджанских территориях за период оккупации.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам советник омбудсмена Пакистана Мохаммад Джавид Гани.

Он отметил, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана: "Мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов. Справедливость наконец восторжествовала и находившийся под армянской оккупацией Карабах был освобожден. Пакистан осуждает совершенный армянами вандализм, и всегда поддерживал и будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана на международной арене. Мы до сих пор не признали Армению как государство из-за ее политики в отношении Азербайджана", - сказал Мохаммад Джавид Гани.