Как работает армянская пропаганда - российские эксперты представили свой анализ ситуации на платформе Baku Network

В последнее время в информационном поле России участились провокации, совершаемые с подачи армянского лобби и преследующие цель осложнить российско-азербайджанские отношения. Для формирования неприязненных настроений как у российской, так и азербайджанской аудитории создаются ложные поводы, используются ангажированные политики и СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Российские эксперты, выступая на платформе Baku Network, представили свой анализ ситуации.



Доктор политических наук, кандидат философских наук, государственный советник первого класса Татьяна Полоскова (РФ), известный публицист, политтехнолог, профессор Мариборского университета Роман Газенко (РФ) и директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде пришли к выводу, что угрозы со стороны армянских политических кругов носят системный характер, и защитные механизмы от провокаций также должны выстраиваться на системной основе.