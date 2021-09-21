В Милли Меджлисе Азербайджана будут проведены слушания в связи с преступлениями Армении
В Милли Меджлисе (парламент) планируется проведение слушаний в связи с рассмотрением в международных судах преступлений, совершенных вооруженными силами Армении в период Отечественной войны, ущербом, нанесенным Азербайджанскому государству, и защитой нарушенных прав граждан страны.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека сказал глава комитета Захид Орудж.
По его словам, также с участием Уполномоченного по правам человека и Агентства развития медиа будет проведен обмен мнениями о текущем состоянии и стратегии развития СМИ в стране, в том числе в связи с социальными сетями.
Захид Орудж отметил, что в повестке дня осенней сессии парламента находятся вопросы развития сотрудничества с международными правозащитными организациями и профильными НПО.
Члены комитета будут активно участвовать в разработке проектов по просвещению в связи с предотвращением бытового насилия и защитой прав граждан на цифровом пространстве.
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