Как технологии помогают восстанавливать разрушенный войной азербайджанский Карабах

На пострадавших от карабахского конфликта территориях Азербайджана ведется масштабная реконструкция, в рамках которой планируется создание экологически чистых умных городов с цифровым подключением, предлагающих гражданам лучший образ жизни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье международного издания ZDNet.

Автор статьи напоминает, что во время Первой карабахской войны армяне оккупировали Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, признанные во всем мире частью Азербайджана.

"В последующие годы, когда было заключено соглашение о прекращении огня, между двумя сторонами время от времени обострялся конфликт. В конце сентября прошлого года между двумя бывшими советскими республиками вновь вспыхнул полномасштабный конфликт. На этот раз в войне, которая длилась 44 дня, Азербайджан вернул территории, которые он потерял в предыдущей войне", - отмечается в издании.

Далее автор статьи указывает на то, что с момента возникновения конфликта в 1988 году в регионе появилось более миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сейчас, когда Азербайджан пытается постепенно восстановить пострадавшие от войны территории, власти страны рассчитывают, что технологии могут сыграть важную роль в стимулировании граждан вернуться в регион благодаря созданию умных городов и сел, предлагающих лучший образ жизни.

По словам эксперта по городскому планированию и доцента университета ADA Анара Велиева, создание новых сообществ на основе цифровых услуг не только сделает регион более привлекательным для тех, кто хочет вернуться, но и для тех, кто остался в регионе во время конфликта.

"Другая причина - это сигнал, который правительство хочет направить всему населению о том, как власти будут действовать в регионе. Эти действия будут совершенно иными, гораздо более эффективными и основанными на справедливости", - сказал Велиев.

В статье указывается, что за первоначальным периодом планирования последует пилотный проект, в рамках которого будет построено "умное село", охватывающее села I, II, III Агалы Зангиланского района. На территории предусмотрено строительство 200 частных домов с использованием инновационных стройматериалов, таких как переработанная сталь и сборный железобетон, и будут подключены к интеллектуальным коммунальным службам для подачи электроэнергии, газа и утилизации отходов. Первая фаза пилотного проекта была запущена в феврале 2021 года.

"Сам проект будет состоять в основном из пяти компонентов: жилищное строительство, производство, социальные услуги, интеллектуальное сельское хозяйство и альтернативная энергия", - заявил ZDNet министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов.

"Альтернативные источники энергии будут использоваться для всех жилых домов, социальных объектов, офисных зданий, предприятий общественного питания, переработки и производства сельскохозяйственной продукции", - добавил он.

Автор статьи подчеркивает, что такого рода проекты также могут побудить молодых азербайджанцев переехать в Карабах в поисках новых возможностей. Один из них - 26-летний Эльдар Хамза.

Во время Первой карабахской войны семья Хамзы покинула город Физули, где до войны проживало около 17 000 человек, но который стал городом-призраком после того, как его население было вынуждено оставить свои дома.

Теперь, когда город снова находится под контролем Азербайджана, Хамза, который работает туроператором в Баку, говорит, что он готов вернуться. "Когда мы увидели планы правительства в отношении городов, новых зданий и умных сел, это было очень интересно для молодого населения", - сказал он ZDNet.

"Я также считаю, что если у крупных компаний есть возможности перенаправить рабочих в Карабах, то большинство из них вернутся, чтобы там жить".

В издании отмечается, что близлежащий город Агдам также реконструируется. До конфликта в городе проживало около 30 000 человек. Сейчас, как и Физули, он практически безлюден.

Власти Азербайджана немедленно приступили к плану реконструкции Агдама после завершения конфликта в ноябре 2020 года. Согласно планам, после завершения строительства это будет четвертый по величине город в Азербайджане с населением в 100 000 человек.

"Мы находимся на стадии планирования и сейчас прорабатываем различные объекты", - сказал ZDNet спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов. - Однако самое важное - это основная инфраструктура, которая создается сейчас. Когда она будет создана, мы начнем строительство города".

Автор статьи полагает, что развитие умных городов станет благом для отрасли ИКТ Азербайджана.

В 2016 году ИКТ были одним из 11 секторов экономики, которые власти Азербайджана определили как стратегически важные для страны. В Азербайджане принята стратегическая дорожная карта развития ИКТ.

"Я думаю, что сектор ИКТ будут развиваться быстрее, потому что развитие умных городов также требует более быстрого развития информационных технологий", - сказал Валиев ZDNet, добавив, что многие молодые люди в стране проявляют интерес к таким отраслям ИКТ, как информатика и системная инженерия.

Также есть значительный интерес к информационным технологиям и сельскому хозяйству. Дмитрий Андрианов, основатель бакинского технологического журнала InfoCity, заявил ZDNet, что развитие умных городов и умных сел на освобожденных территориях Карабаха должно стать стимулом для дальнейшего развития технологического сектора Азербайджана.

"Все это способствует созданию устойчивого спроса на молодых ИТ-специалистов", - заключил Андрианов.