Несмотря на многочисленные акции протеста в Ереване все-таки состоялось мероприятие, посвященное 30-летию независимости Армении. В заключительной части показушного шабаша несколько десятков дронов взмыли в небо, чтобы показать небывалое доселе для Армении "шоу".

Видимо именно это и имел ввиду премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявляя что жителей Армении ждет "красочное мероприятие". Ради десятиминутного веселья правительство Армении опустошило и без этого скудный государственный бюджет на 2 миллиона долларов. Учитывая нынешнее состояние армянской экономики затраты довольно-таки ощутимые.

Но самым примечательным моментом мероприятия стало то, что воздушное шоу с дронами было продемонстрировано в то время, когда Армения заслуженно носит звание страны-капитулянта. Причем в большой степени поражение Армении было связано с технологическим отставанием от ВС Азербайджана, когда армянская армия ничего не могла противопоставить азербайджанским беспилотникам.

В то время, когда азербайджанская армия стремительными темпами комплектовалась современными боевыми дронами, в армяской армии царил хаос, анархия, произвол, а в высшем военном руководстве Армении регулярно выявлялись факты грабежа.

Когда же ВС Азербайджана дали сокрушительный ответ на провокацию Армении в ходе 44-дневной войны в Карабахе, выяснилось, что армянская армия представляет из себя мыльный пузырь. Переоценка своих сил, безобразная организация обороны на земле, отсутствие беспилотников привели Армению к закономерному поражению. А сейчас в Армении решили отмечать капитуляцию. И дроны здесь очень даже символичны.