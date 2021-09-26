Международный центр Низами Гянджеви расширяет сотрудничество с аналитическими центрами США

Международный центр Низами Гянджеви продолжает расширять сотрудничество с аналитическими центрами США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный секретарь центра Ровшан Мурадов и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, являющаяся членом центра, совместно с форумом Boston Global, который учрежден занимавшим долгое время пост губернатора штата Массачусетс (1975-1991) и выдвинутым от Демократической партии США в качестве кандидата на президентские выборы в 1988 году Майклом Дукакисом, провели встречу по теме "Влияние искусственного интеллекта на политику и общество".

В частности, была представлена ​​информация о VIII Глобальном бакинском форуме, который будет организован Международным центром Низами Гянджеви. Boston Global, будучи участником VIII Глобального бакинского форума, представит на мероприятии изданную совместно с центром ​​аналитическую книгу по искусственному интеллекту.