https://news.day.az/politics/1384458.html Посол Британии в Азербайджане поделился публикацией в связи с Днем памяти
Посол Британии в Азербайджане поделился публикацией в связи с Днем памяти
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с Днем памяти, сообщает Day.Az.
"27 сентября - в День памяти чту память погибших в прошлогоднем конфликте, выражаю соболезнования их семьям и близким", - написал посол.
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