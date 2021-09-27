Посол Британии в Азербайджане поделился публикацией в связи с Днем памяти

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с Днем памяти, сообщает Day.Az.

"27 сентября - в День памяти чту память погибших в прошлогоднем конфликте, выражаю соболезнования их семьям и близким", - написал посол.