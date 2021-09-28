Кровавые проповеди армянских католикосов

Армянские священнослужители веками играли главную роль в распространении всех мифов этого народа. Они сняли ненависть к туркам и азербайджанцам, они воспитывали паству в духе территориальных претензий к соседним государствам. Более того, они сами брали в руки оружие и проливали кровь тех, кого выбрали себе врагами.

Так было всегда. И именно ААЦ стояла, стоит и будет стоять во главе будущих поражений и трагедий своего народа. Вспомним хотя бы каталикоса всех армян Вазгена Второго, роль которого в разжигании армяно-азербайджанского нагорно- карабахского конфликта нельзя переоценить. По его стопам идут иные армянские священнослужители. Итоги 44-дневной войны их не отрезвили.

Оставайтесь сильными, бескомпромиссными перед лицом врага. Об этом говорится в послании, распространенном Католикосом Великого дома Киликийского Арамом I, приуроченном к годовщине 44-дневной войны. Он, в частности, обратился к родителям погибших армянских военнослужащих.

"Ваши сыновья пролили кровь за безопасность и независимость Родины. Человек, жертвующий собой ради этой священной цели, является мучеником, и вы должны гордиться тем, что ваши сыновья стали мучениками для нашей нации и Родины. Сегодня, когда мы вспоминаем наших мучеников, мы также должны прислушиваться к их посланию, доходящему до нас с небес на землю: с верой и преданностью защищайте Родину, оставайтесь сильными, бескомпромиссными перед лицом врага, наделенными верой и волей",сказал он.

Это не просто наглая и циничная ложь. Это попытка героизировать оккупантов,варваров, которые почти три десятка лет жили на захваченной земле соседа. Жили по-скотски, превратив некогда процветавшие города в руины. Уходили они тоже не как люди,выкорчевывая унитазы и сжигая все на своем пути. И вот их героизирует Католикос Великого дома Киликийского.

Стоит напомнить,что ещё в 1995 году Бедрос Кешишян был избран католикосом Великого Дома Киликии, под именем Арама I. И он всегда пропагандировал утопические цели. В частности, геноцида собственную задачу Арам I видит в том, чтобы заявить права на всю собственность ААЦ на территории Турции: на церкви, монастыри .

А ещё, 7 апреля 2016 года Католикос всех армян Гарегин II и Католикос Великого дома Киликийского Арам I посетили на тот момент оккупированные территории нашей страны. Они прибыли тогда,чтобы утешить оккупантов после поражения в четырех дневной войне . Они побывали тогда и в Шуше. Сейчас никто из них не осмелиться ступить туда ногой. Шуша очищена от армянского духа раз и навсегда.

Очищена героическим азербайджанским воином. Который воевал на своей земле , не зарясь на чужую. Который в силах снова разбить наголову все планы разного рода арамов и гарегинов первых,вторых, третьих и так далее. И освободить Ханкенди мы тоже сможем. Всему свое время. Оно работает на нас.

Как тут не вспомнить, что все они заработали огромные деньги на 44- дневной войне. Именно в армянские церкви стекались пожертвования диаспоры. Львиная доля которых бесследно исчезла. Это не мои догадки. Есть куча статей и роликов на эту тему. Армян разоблачают армяне. В частности, блогер Роман Багдасарян.

Но, как видим, с носителей рясы как с гусей вода. Она требовали отставки Никола Пашиняна,они агитировали за его противников. Они и слышать не хотели о страхе и усталости своего народа. Они жаждут нового моря крови. Они поджигают новые войны. Они ведут свой народ к пропасти.

Акпер Гасанов