Армения не сделала выводов из итогов 44-дневной войны?

Ничего более глупого и неуместного в этот день и сказать было нельзя. Но мы уже давно поняли, что ожидать разумного и трезвого подхода от руководства Армении не стоит. Они понимают только один язык - язык силы. Той, которую Азербайджан был вынужден применить в ответ на провокации врага. Ровно год назад, когда началась 44-дневная война.

"Вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен, и он требует долгосрочного решения. Это говорит не только Армения, но и международная общественность. Все положительные сигналы из Еревана в Анкару были публичными". Об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Армения секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По сути, это примитивная попытка манипуляции там, где для нее нет никакого места. Да, это не фраза "Карабах - это Армения и точка" авторства Никола Пашиняна. И это не бравада в стиле Давида Тонояна " новая война - это новые захваченные азербайджанские земли". Но это попытка поставить под сомнение итог 44-дневной войны.которую Армения начала и бесславно проиграла.

Да, 27 сентября прошлого года именно Армения перешла в широкомасштабное наступление против военных позиций и гражданских лиц Азербайджана. В Ереване наивно полагали что им все сойдёт с рук. Но они трагически просчитались. Воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в ст. 51 Устава ООН, Азербайджан начал на своей территории контр наступательную операцию против оккупанта и агрессора, который вел подлую войну. Терпя поражение на фронте, враг воевал с мирным азербайджанским населением.

В течение 44 дней вооруженные силы Армении подвергали интенсивному обстрелу наши районы и города, расположенные на прифронтовых территориях, - Агдам, Агджабеди, Бейляган, Дашкесан, Физули, Геранбой, Тертер, а также Гянджу, Барду, Мингячевир, Габалу, Сиязань, Хызы и другие города, расположенные далеко от фронтовой зоны. Одна из ракет была обезврежена войсками противовоздушной обороны Азербайджана над Хызы, расположенном вблизи от Баку. А это говорит о том, что столица также являлась мишенью ракетных атак Армении.

Которая использовала баллистические ракеты "Скад" и "Искандер-М", а также запрещенные снаряды с белым фосфором и кассетные боеприпасы. В результате этих военных преступлений Армении были убиты более 100 мирных жителей, в том числе 11 детей, свыше 450 человек получили ранения. На территории Азербайджана были разрушены или серьезно пострадали 12 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе индивидуальные дома.

Но даже это им не помогло. В течение 44-дневной войны Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. В целом, на поле боя были освобождены более 300 городов и сел.

10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, Армению принудили вывести свои войска с других территорий Азербайджана - из Агдама, Лачина и Кяльбаджара. Подпись под всем этим, трусливо прячась и позоря себя и страну поставил армянский премьер Пашинян. И Армен Григорян ,жестоко избитый толпой в Ереване, не может отрицать этого. Как не может он отрицать и того, что в трехстороннем заявлении нет ни слова про мифический статус Нагорного Карабаха.

Об этом Азербайджан четко и ясно говорил всегда. Последний пример - блестящая речь Президента Азербайджанской Республики на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. "Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость, - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. - Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер".

И вот после этого призыва, мы слышим очередной бред представителя Армении. Свыше восьми тысяч военнослужащих которой погибли, свыше 10.000 дезертиров которой сбежали с поля боя. Армении,из которой бегут ее граждане. У которой нет никаких перспектив в плане построения нормального государства. Которая растеряла почти все атрибуты независимости.

И на этом фоне - попытка вернуться к тому, что и стало причиной карабахского конфликта- вопрос статуса. Его нет. Он обнулен героической азербайджанской.армией. Которая всегда способна напомнить Армении и ее покровителям силу своего Железного Кулака.

Акпер Гасанов