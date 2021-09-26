Именно Президент Ильхам Алиев создал все ресурсные и идеологические предпосылки победы во Второй карабахской войне

Интервью Президента Ильхама Алиева российскому журналу "Национальная оборона", приуроченное к первой годовщине начала армяно-азербайджанской войны за Карабах осенью прошлого года, оказалось монотематическим, поэтому я рискнул взять на себя смелость и ответственность его прокомментировать. Я был единственным не только среди российских, но и среди всех мировых экспертов, кто утром 27 сентября 2020 года - в первый день войны за Карабах, - когда все молчали и не знали, как реагировать на происходящее, - назвал ее "отечественной и освободительной для азербайджанского народа", что стало реальностью спустя 44 дней боев. В тот день я ни минуты не сомневался в неизбежности победы азербайджанского оружия, и это свершилось, что дает мне моральное право сегодня выступать с анализом содержания этой публикации.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический консультант, профессор, военный эксперт Олег Кузнецов.

По словам нашего собеседника, содержание интервью должно быть интересно для российской аудитории из-за цельности и емкости содержащейся в нем информации, особенно для читателей журнала "Национальная оборона", контингент которых характеризуется приблизительно одинаковым уровнем и содержанием профессионального образования, жизненного опыта и качеством мировоззрения.

"В этом смысле целевая аудитория данного интервью была выбрана очень грамотно, и можно быть уверенным, что информационные "круги по воде" от него будут расходиться широко и долго. Поэтому без малейшей доли иронии можно говорить как об очередном прорыве азербайджанской точки зрения в российское информационное пространство, который нельзя ни замалчивать, ни сделать вид, что он никому не интересен... У главы вашего государства получился как бы выстрел дуплетом в адрес мировой и российской аудитории: сначала - с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, затем - со страниц журнала "Национальная оборона". В данном случае все было очень умно и грамотно скоординировано и исполнено, дав богатую пищу для обсуждений и комментариев масс-медиа, минимум, на неделю вперед", - считает профессор.

На мой субъективный взгляд, продолжил военный эксперт, сегодня уже можно было бы открыто сказать о том, что Азербайджан готовился к этой войне, был готов к ней, желал для себя победы и победил.

"Ни для кого не секрет, что еще в далеком 2008 году Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением о том, что ни в одном из подписанных им документов "никто не сможет найти обязательство Азербайджана о воздержании от военного пути разрешения конфликта и поэтому, надеясь на политическое урегулирование, мы в то же время всегда должны быть готовы к любым мерам, и здесь военный путь не является и никогда не был исключением". Это заявление присутствует даже в русскоязычной "Википедии", поэтому для Азербайджана эта война была ожидаемой, он встретил ее во всеоружии, будучи максимально готовым", - заявил российский историк.

Политконсультант напомнил, что в 2013 году власти Азербайджана официально объявили о реализации 10-летнего плана тотальной модернизации своих вооруженных сил, целью которого стала их подготовка к войне за освобождение Карабаха - самой важной и приоритетной геостратегической задачи азербайджанского государства и его важнейшей политической обязанности перед собственным народом.

"Инициатором этого плана был Президент Азербайджана Ильхам Алиев, он же мобилизовал все ресурсы государства для его скорейшего и всеобъемлющего выполнения. Именно Президент Ильхам Алиев был тем человеком, который создал все ресурсные и идеологические предпосылки победы в этой войне, вооруженным силам, находившимся долгие годы под его непосредственным патронажем, эту победу оставалось только добыть в бою, что и было сделано осенью 2020 года. Несколько лет непрерывного труда ради достижения цели победы в войне (естественно, в тесном кругу единомышленников и помощников), полтора месяца нечеловеческого напряжения во время боевых действий дали ему полное право на то искреннее ликование, которые мы видели каждый раз, когда он поднимал государственный флаг Азербайджана в каждом административном центре ранее оккупированных территорий, он его заслужил своим трудом, интеллектом и волей", - подчеркнул профессор.

Как полагает наш собеседник, в отношении полного разгрома армянской армии на поле боя сомнений нет никаких и быть не может.

"Армия Армении потеряла 80 процентов танков, 70 процентов бронетранспортеров и единиц ствольной артиллерии, 50 процентов реактивной артиллерии, всю войсковую ПВО, до 8 тыс. личного состава убитыми, до 15 тыс. ранеными плюс свыше 10 тыс. дезертиров", - сообщил он.

При этом, добавил он, официальный Ереван так и не подписал акт о безоговорочной капитуляции, а на мирные переговоры с Азербайджаном, несмотря на все инициативы официального Баку, власти Армении реагировать не спешат и даже, наоборот, поддерживают если не в обществе, то в прессе достаточно высокий градус шовинизма и реваншизма.

"Регион Южного Кавказа ждет еще долгий и тернистый путь принуждения Армении к миру с Азербайджаном, и его еще только предстоит пройти", - заключил Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов