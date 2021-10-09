https://news.day.az/politics/1389712.html Али Асадов выразил соболезнования премьеру Грузии
Али Асадов выразил соболезнования премьеру Грузии
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Как передает Day.Az, премьер-министр выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате обрушения жилого дома в Батуми и выразил глубокие соболезнования премьер-министру Грузии, семьям и близким погибших.
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