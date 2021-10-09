Али Асадов выразил соболезнования премьеру Грузии

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как передает Day.Az, премьер-министр выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате обрушения жилого дома в Батуми и выразил глубокие соболезнования премьер-министру Грузии, семьям и близким погибших.