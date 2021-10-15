Джейхун Байрамов рассказал делегации Франции о ситуации на освобожденных территориях

15 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин (CNEMA) Жераром Шеснелем.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в ходе встречи министр рассказал о том, что часть земель Азербайджана около 30 лет находилась под оккупацией и о тяжелых последствиях этой оккупации. Он отметил, что в прошлом году наши территории были освобождены военно-политическим путем, но на освобожденных землях установлены мины, представляющие угрозу для жизни людей. По его словам, после подписания трехстороннего заявления, принятого 10 ноября 2020 года, Армения сперва отрицала наличие карт минных полей, а затем представила Азербайджану небольшую часть этих карт, но их достоверность составляет 25%.

Было подчеркнуто, что на сегодняшний день от разрывов мин пострадали 167 наших граждан, 33 из них погибли, среди погибших двое журналистов.

Министр проинформировал французскую делегацию также о ситуации на освобожденных от оккупации территориях, о восстановительной и созидательной работе, проводимой правительством Азербайджана на этих землях.

Французская делегация поблагодарила министра за прием, изъявила намерение сотрудничать с азербайджанской стороной в соответствующей сфере.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.