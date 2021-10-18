https://news.day.az/politics/1393260.html В войсках специального назначения ВС Азербайджана проходят тактико-специальные учения - ВИДЕО
В войсках специального назначения ВС Азербайджана проходят тактико-специальные учения - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в воинских частях и подразделениях специального назначения продолжаются тактико-специальные учения, начавшиеся с ночи 14 октября, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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