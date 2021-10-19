Закир Гасанов посетил новосозданную воинскую часть коммандос

По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными cилами Ильхама Алиева продолжается деятельность по повышению боеспособности азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства посетили новосозданную оперативную воинскую часть коммандос.

Встретившись с приглашенными на церемонии открытия ветеранами Отечественной войны, министр обороны поинтересовался их проблемами и пожеланиями.

Затем состоялась церемония вручения беретов личному составу, прошедшему продолжительный "Курс подготовки коммандос" в Турции.

Выступив на церемонии, министр обороны отметил, что подобные курсы, внесшие большой вклад в повышение профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, будут продолжены.

Осмотрев учебный центр на территории воинской части, министр понаблюдал за выступлениями коммандос.

В заключение руководство министерства обороны отобедало с личным составом.