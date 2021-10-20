В Армении учат детей ненавидеть Россию

Антироссийская истерия и русофобия продолжают набирать обороты в Армении. В Ереване уже который день под эгидой радикалов террористической "Сасна Црер" проходят антипутинские митинги и, судя по всему, ненавидеть русских теперь учат и детей.

Как передает Day.Az, в армянском сегменте социальных сетей распространяется репортаж местного телевидения, где маленькая девочка по имени Аня рассказывает о своей мечте избавить Армению от России.

Если наблюдать за всеми теми антироссийскими событиями и настроениями, которые происходят в Армении за последний год, становится очевидным, что с каждым днем все больше и больше армян называют Россию врагом. Причем градус повышается с каждым разом. Сначала все начиналось с мелких комментариев и недовольств в адрес российских экспертов и политологов, которые пытались объяснить армянам, что во всех своих бедах Ереван виноват сам, ввиду своей агрессорской политики, которая затолкнула страну в экономическую блокаду. Потом пошел мат в адрес государственных деятелей, министров и первых лиц России - от Марии Захаровой и Сергея Лаврова до самого Путина, которого, кстати говоря, все еще продолжают оскорблять после каждого его слова. А сегодня уже начали детей обучать русофобии и ненависти.

Маленькую Аню можно лишь пожалеть. Она будет расти лишь в страхе. Думаете ей объясняют, что Армения существует за счет России? Конечно же нет. В мире принято девочек обучать доброте, любви, заботе, но не в Армении. Вместо того, чтобы скрывать от детсткого разума все негативные черты мира и показывать все только хорошее, здесь с детства прививают фашизм, ксенофобию, антисемитизм, радикальный национализм, ненависть к азербайджанцам и туркам, а сегодня и к русским. Дети невинны, но со временем, когда они взрослеют и имеют собственных детей, передача ненависти начинает идти из поколения в поколение. Так это происходило с Азербайджаном и Турциий, сейчас это начало происходить по отношению к России.

Не верите? Вот посмотрите, как реагируют на ее слова взрослые армянские националисты и русофобы.

Армянские националисты в своей оголтелой риторике пробивают новые высоты, все больше выдвигая идею несовместимости с Россией. Антироссийская риторика превратилась в культ не только для националистов, но и значительной части интеллигенции. Такими темпами недалёк тот день, когда в детских садах и школах Армении будут преподавать уроки истории, где мозги бедных детей с малых лет будут засорять нетерпимостью, ненавистью и презрением к людям иной веры, культуры и национальности.

М.Ахмедзаде