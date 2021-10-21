Москва намерена продолжать оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений Баку и Еревана

Россия приветствует действия Азербайджана по возвращению еще 5 армянских военнослужащих и надеется на продолжение данного процесса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"19 октября при содействии российских военных из Азербайджана домой возвратились еще 5 армянских военнослужащих. Приветствуем данный шаг Баку", - сказала она.

Дипломат отметила, что "в общей сложности благодаря, в том числе, российским посредническим усилиям начиная с декабря прошлого 2020 года произведен обмен 122 удержанными лицами. В Армению вернулось 105 человек, в Азербайджан 17".

Захарова также подчеркнула, что РФ намерена продолжать оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений Баку и Еревана по всем трекам.