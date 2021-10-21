Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции председателей парламентов

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой участвует в Европейской конференции председателей парламентов, проходящей в эти дни в столице Греции Афинах. Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы парламента.

Согласно сообщению, 21-го октября прошла церемония открытия конференции. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на сессии, посвящённой теме "Демократия перед лицом кризиса, вызванного в здравоохранении пандемией COVID-19: Обмен опытом, Путь вперёд".

"Уже почти два года, как человечество пребывает в условиях борьбы с одной из самых опасных за всю свою историю пандемий. Сегодня, как никогда, необходимо сотрудничество государств в борьбе с пандемией COVID-19. Несмотря на выдающиеся научные достижения в разработке методов лечения, включая и выработку вакцин, продолжающаяся и сегодня пандемия уже унесла жизни приблизительно 5 миллионов людей, усугубила бедность и ещё больше усложнила положение уязвимых слоёв населения по всему миру", - сказала Гафарова.

Спикер парламента заметила с беспокойством, что дальнейшие последствия кризиса могут стать причиной серьёзных затруднений во многих странах, отрицательно сказаться на завоёванных с таким трудом тенденциях развития и возвести преграды на пути к достижению Целей устойчивого развития.

Затем Сахиба Гафарова рассказала аудитории о мерах, которые предпринимались в Азербайджане с первых же дней обнаружения в стране инфекции COVID-19.

"Для централизованного противодействия пандемии в Азербайджане указом Президента страны при Кабинете министров был создан Оперативный штаб; на всей территории Азербайджана был введён карантинный режим. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в образовательных учреждениях были приостановлены занятия, прекращена деятельность крупных торговых центров, спортивных и развлекательных объектов, изменены часы работы пунктов общественного питания и приняты другие необходимые меры", - сказала председатель парламента.

Также она коснулась и участия Азербайджана в международной борьбе с пандемией, а также поддержке им соответствующих международных инициатив, упомянув весомый вклад Азербайджанской Республики в международные усилия по обузданию коронавирусной пандемии.

"Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь в их схватке с пандемией более, чем тридцати странам, включая безвозмездные поставки 150 тысяч доз вакцин четырём государствам. На проведённом в мае 2020-го года саммите Контактной группы против COVID-19 Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил от имени ДН провести Специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН, посвящённую борьбе с пандемией, и эта инициатива нашла поддержку у более, чем 150 государств. Предложенная сессия Генассамблеи ООН прошла в Нью-Йорке в декабре прошлого года", - отметила Гафарова.

По ее словам, серьёзное беспокойство во время кризиса глобального здравоохранения вызывает "вакцинный национализм".

"Нам следует стараться предотвращать поставки вакцин некоторым странам, в разы превышающим их потребности. Чтобы этот вопрос оставался на повестке дня, Азербайджан от имени Движения неприсоединения предложил Совету по правам человека ООН проект резолюции с призывом к обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран. Эта резолюция была единогласно принята в марте текущего года", - продолжала Сахиба Гафарова. Международные отчёты говорят о приобретение более, чем 75 процентов имеющихся в мире доз вакцин несколькими развитыми странами, в то время как снабжение стран с низким уровнем доходов вакцинами составляет менее 2 процентов. Несомненно, это ограничивает возможность защиты населения развивающихся или же слаборазвитых стран. Для решения этой проблемы Азербайджан, действуя от имени Движения неприсоединения, выступил перед Советом по правам человека Объединённых Наций с инициативой принятия последним резолюции о предоставлении всем странам справедливого и универсального доступа к вакцинам, и это решение было утверждено единогласно. Мы призываем развитые страны и международные донорские организации использовать любую возможность для оказания поддержки странам, нуждающимся в ней в своей борьбе с пандемией", - сказала Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса отметила также, что Азербайджан считает целесообразным создание Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению как структуры, которая может внести свой вклад во всемирные усилия по скорейшему избавлению от пандемии с как можно меньшими потерями.