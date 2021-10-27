Хроника Победы: Под прицелом - Барда

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

По данным министерства обороны, боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери. В результате мер, принятых Азербайджанской армией, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян. На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники противника.

Танки, захваченные азербайджанской армией в ходе боя в качестве трофеев, снова готовятся к бою задействуются в военных операциях.

Грубо нарушая новый режим гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.

27 октября враг избрал своей целью мирное население Бардинского района Азербайджана, обстреляв Барду кассетными снарядами, использование которых против гражданского населения запрещено.

В результате обстрела села Гараюсифли Бардинского района примерно в 16:00 с разных направлений погибли Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013 г.р.), более 10 мирных жителей получили ранение.

В своем Twitter аккаунте помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев отметил, что среди раненых есть женщины и дети. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения продолжает совершать военные преступления. Сегодня Министерство обороны Армении объявило, что будут нанесены серьезные удары. Под этим они имели в виду мирных жителей - детей и женщин.

По состоянию на 16:00 число погибших гражданских лиц в результате артиллерийского обстрела ВС Армении села Гараюсифли Бардинского района возросло до 4 человек - скончался один из раненых, Эхтирам Халил оглу.

По данным Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), армянская армия выпустила по Барде кассетные ракеты из установки "Смерч". Об этом в своем Twitter сообщил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится:

"Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили условия режима гуманитарного прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу город Барда, расположенный вне зоны боевых действий.

В результате обстрела кассетными ракетами, выпущенными из установки "Смерч", погибли четыре гражданских лица, в том числе семилетняя девочка.

Четырнадцать человек, включая четырех детей, были серьезно ранены.

Убийство гражданских лиц во время вооруженных конфликтов является грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и норм международного гуманитарного права в целом.

Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления?

Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего исцеления раненым.

Мы освободим нашу землю от агрессоров и положим конец этим преступлениям.

Пусть Всевышний хранит нашу Родину!"

Армения не хочет забирать своих граждан, тела своих же военнослужащих.О б этом сказал журналистам секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

"Так, в ходе встречи с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане 12 октября Государственная комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в качестве гуманного шага азербайджанской стороны, выдвинула предложение по передаче Армении в одностороннем порядке 30 тел армянских военнослужащих, а также оставленных при отступлении вооруженными силами Армении в беспомощном положении двух гражданских лиц - жителей Гадрута Бабаян Евгении Павловны, 1935 года рождения, и Мелкумяна Миши Мерландовича, 1935 года рождения. Несмотря на неоднократные предложения в связи с этим в ходе других встреч представителей Госкомиссии с МККК, с противной стороны на эту гуманную инициативу ответа не последовало. Это, наряду с демонстрацией неуважения к нормам международного гуманитарного права Арменией, также оценивается как антигуманный подход этой страны к своим гражданам", - подчеркнул Ахундов.

Минобороны отчиталось о количестве уничтоженной и захваченной с начала войны военной техники противника.

Армия Азербайджана сокрушительными ударами в течение одного месяца нанесла колоссальный ущерб ВС Армении как в военной технике, так и в живой силе. Уничтожена или захвачена в качестве трофея военная техника ВС Армении на сумму более двух миллиардов долларов. Список приведен ниже:

уничтожены 252 танка, 53 танка захвачены в качестве трофея, в общей сложности Армения лишилась 305 танков;

уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 захвачены в качестве трофея - всего 79 единиц;

уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 захвачены в качестве трофея, всего 275 единиц;

уничтожен 61 миномет, 45 захвачены в качестве трофея, всего 106 единиц;

уничтожены 53 противотанковых средства;

уничтожены 82 установки "Град";

уничтожены две единицы реактивной системы залпового огня "Ураган", одна единица "ТОС";

уничтожены четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР", около 40 установок "ОСА", 4 комплекса "КУБ", 1 "КРУГ", 2 "С-125";

уничтожены 6 пусковых установок "С-300";

уничтожены два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", уничтожена одна "Точка-У";

грузовые автомобили - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами, 173 грузовика захвачены в качестве военного трофея, в целом 404 грузовика.