https://news.day.az/politics/1396751.html В Азербайджан возвращены 38 детей из Ирака - МИД
В Азербайджан возвращены 38 детей из Ирака - МИД
28 октября в Азербайджан репатриированы 38 детей - граждан Азербайджана, которые находились в исправительных учреждениях и детских домах Ирака, передает в четверг Day.Az со ссылкой на азербайджанский МИД.
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