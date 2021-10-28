В Азербайджан возвращены 38 детей из Ирака

28 октября в Азербайджан репатриированы 38 детей - граждан Азербайджана, которые находились в исправительных учреждениях и детских домах Ирака, передает в четверг Day.Az со ссылкой на азербайджанский МИД.

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