Обнародована повестка заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 23 и 24 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В повестку заседаний включено 24 вопроса:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" (второе чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год" (второе чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год" (второе чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджане в 2022 году" (второе чтение).

5. Законопроект "Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане в 2022 году" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение).

7. Законопроект "О внесении изменения в Кодекс Азербайджана об административных проступках" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменения в закон "О местных (муниципальных) налогах и платежах" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменения в закон "О социальном страховании" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О безналичных расчетах" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменения в закон "Об исполнении" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственных закупках" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Водный, Таможенный, Градостроительный и Строительный кодексы, законы "О недрах", "О рыболовстве", "О животном мире", "Об охране окружающей среды", "Об охоте", "О государственном реестре недвижимости", "О ветеринарии", "О лекарственных средствах", "О физическом воспитании и спорте", "О культуре", "Об обеспечении единства измерений" и "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

17. Законопроект о внесении изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана" (второе чтение).

18. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих" (второе чтение).

19. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственном обязательном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов" (второе чтение).

20. Законопроект о внесении изменения в закон "Об обязательном страховании лиц, служащих в дипломатических представительствах Азербайджана, функционирующих в зарубежных странах и международных организациях" (второе чтение).

21. Законопроект о внесении изменения в закон "О страховой деятельности" (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменения в "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом Азербайджана № 141-IIQ от 12 июня 2001 года (второе чтение).

23. О смете расходов Милли Меджлиса на 2022 год.

24. О смете расходов Счетной палаты на 2022 год.