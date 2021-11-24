https://news.day.az/politics/1407739.html Армяне стерли с лица земли сотни наших святынь - зампредседателя Госкомитета
Армяне стерли с лица земли сотни наших святынь - зампредседателя Госкомитета
В период оккупации армяне разрушили сотни наших святынь, памятников, кладбищ, стерли их с лица земли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов во время выступления на конференции "Великое возвращение: Возрождение культуры".
Он отметил, что в период оккупации армяне почти стерли с лица земли наши памятники. Заместитель председателя отметил, что армяне даже пытались присвоить некоторые из них.
"Однако отношение оккупантов к албанским церквям было иным. Армяне пытались присвоить их", - подчеркнул Гюндюз Исмаилов.
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