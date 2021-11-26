https://news.day.az/politics/1408574.html На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.
Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.
Он заявил, что тело было найдено в ходе обысков, проводимых на территории Физулинского района.
Тело армянского военнослужащего было передано Армении.
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