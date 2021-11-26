На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.

Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, передает Day.Az.

Он заявил, что тело было найдено в ходе обысков, проводимых на территории Физулинского района.

Тело армянского военнослужащего было передано Армении.