Итоги трехсторонней встречи в Сочи: большой шаг к долгосрочному миру

Сегодня, в российском городе Сочи состоялись трехсторонние переговоры Президента РФ Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Они должны были состояться раньше, ровно 9 ноября текущего года. Но, руководство Армении и лично премьер-министр РА Никол Пашинян попытались воевать с неизбежным. Они устроили целый ряд провокаций, политико-информационных и военных, целью которых было вовлечение в переговорный процесс давних покровителей Армении. В первую очередь, конечно же, Франции.

В которую, как известно, направились карабахские сепаратисты а затем и спикер парламента Армении Ален Симонян. И если карабахских засланцев приняли всего лишь сенаторы, давно погрязшие в поддержке сепаратизма, то Симоняна приняли председатель Национальной ассамблеи Пятой республики Ришар Ферраном и спикер Сената Жерар Ларше.

Естественно, во Франции карабахским сепаратистам и спикеру парламента РА обещали всестороннюю поддержку. И эти слова, возможно, имели бы какой-то реальный вес, если бы все пошло так, как и планировали в Ереване. А там очень надеялись выиграть время, не соглашаться на переговоры с участием России и Азербайджана аж до 15 декабря, когда состоится встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.

Она, напомню, должна состоятся в рамках саммита саммита ЕС и Восточного партнерства. Решение о ней было принято после телефонных переговоров лидеров Азербайджана и Армении с главой Евросовета Шарлем Мишелем.В Ереване планировали, что таким образом удастся вовлечь ЕС в ход переговоров по реализации всего того, что Пашинян уже скрепил своей подписью в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

По сути, армянский премьер надеялся переложить свои собственные проблемы на ЕС вообще и Францию в особенности. И это было очевидное, мелкое и подлое предательство России, которая спасла остатки армянской армии от полного уничтожения в ходе 44-дневной войны. Кроме того, так любящая кричать на каждом углу о "предательстве России" армянская сторона, а заявление такого рода сделал уже и Ален Симонян, сама попыталась "сменить коней на переправе". Забыв о стратегическом союзничестве с РФ, о членстве РА а ОДКБ, ТС и ЕАЭС в Ереване открыто начали поиск новых партнеров.

Задача эта, очень похожая на попытку усидеть на двух стульях сразу, была априори невыполнимой. Но, армянская сторона пошла ва-банк. И совершила ряд провокаций. Начиная от теракта , осуществленного гражданином Армении Норайром Мирзояном, который на блокпосте Дашалты у города Шуша бросил гранату в азербайджанских военных. В результате чего военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, сержант Хафиз Насибов и другие (всего три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, армянская сторона попыталась совершить провокацию и 16 ноября, но в итоге подразделения Вооруженных сил Азербайджана заняли еще два поста, лишив противника любой возможности развернуться и занять какие-либо приоритетные участки на территории. Итогом грамотной операции стало расширение сектора визуального наблюдения и прямого огневого воздействия в направлении озера Чиллигель (Çilligöl), армянского села Веришен и города Горус в юго-восточном направлении, и равноудаленных от указанных координат городов Шаки и Ишханасар в западном направлении.

Последнее удалось благодаря тому, что подразделения нашей армии заняли гору Килсяли (Kilsəli), с высотой 2794 метра над уровнем моря и ряд безымянных стратегически важных высот по указанному периметру государственной границы. Благодаря этому удалось обезопасить пути сообщения, ведущие к северному участку у озера - за вулканической горой Беюк Ишыглы (Böyük İşığlı), и взять под прямой визуальный контроль участок трассы Сисиан-Горус (Sisian-Görus), что позволяет Вооруженным силам Азербайджана при стратегической необходимости отсечь весь юг Армении от столицы, сузить и до того короткий перешеек до Нахчывана, или де-факто - локально заблокировать подъезд к Лачинскому коридору.

Как заявил на пресс-конференции председатель партии "Родина", руководитель парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян, "на первом этапе после войны были взяты в плен 62 человека, после этого снова были плененные, а два дня назад мы узнали, что с армянской стороны оказались в плену как минимум 32 человека и война продолжается".

Даже экс-министр обороны РА Сейран Оганян вынужден был признать, что "в результате действий властей под контроль ВС Азербайджана перешли территории, имеющие важное сельскохозяйственное значение для жителей Армении, водоемы, пастбища". И все это -результат авантюрной политики официального Еревана, который продолжил строить планы по отказу от взятых на себя обязательств. Они провалились по всем направлениям. И именно поэтому армянская сторона просто вынуждена была согласиться на переговоры в Сочи.

Где, в конечном итоге, вынужден был согласиться с неизбежным. К примеру, в итоговом трехстороннем заявлении по итогам Сочинской встречи руководителей России, Азербайджана и Армении нет ни одного слова про "статус Нагорного Карабаха". Это то, о чем до сих пор любят разглагольствовать в Ереване. Сейчас там звучит совсем иная "музыка".

Член исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов возмущается тем, что Пашинян ни слова не сказал о праве "арцаха" (кавычки наши- А.Г) на самоопределение, о независимости. Шармазанов утверждает, что "капитулянт пн полностью "умыл руки" от "арцаха"". Спекулятивное и глупое утверждение. Хотя бы потому, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября прошлого года не было ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ибо, он был, есть и будет всегда азербайджанским.

Идем далее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, высоко оценив поддержку, в том числе консультативную, российской стороны, четко указал, что именно позиция официального Еревана до сих пор мешала двигаться вперед. "Границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы. Поэтому неоднократно мы публично высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Скажу больше, мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга. Чтобы жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи", - сказал глава нашего государства.

И что вы думаете? "Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами", - сказал президент России Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что это произойдет как можно быстрее. "Никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - сказал Путин.

Премьер-министр РА Никол Пашинян в итоге вынужден был заявить, что го Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. То есть, снова произошло то, на чем настаивал официальный Баку и чему так противился официальный Ереван. Причем, уже оговорены и сроки начала этого процесса. Впрочем, и это еще не все.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно употреблял слово коридор. Речь идет о Зангезурском коридоре. Как видим, Россия также демонстрирует свою справедливую и обоснованную заинтересованность в скорейшем его запуске. Тем более, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года четко прописано, что Армения обязуется гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

Исходя из всего этого не удивительно, что мы услышали от президента РФ Путина, что решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Нагорном Карабахе могут быть приняты в скором времени. Это еще одна победа Азербайджана и здравого смысла. И как тут не вспомнить о том, что буквально на днях, глава МИД РА Арарат Мирзоян в интервью французской газете Le Figaro, говоря про Зангезурский коридор , утверждал, что "это абсолютно не может быть предметом обсуждения".

Сейчас, уже в исполнении Никола Пашиняна, мы слышим совсем иные речи. "Надеюсь, что нам удастся прийти к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, что приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных связей между Арменией и Россией", - сказал премьер-министр РА на встрече с президентом России.

Как видим, Никол Воваевич продемонстрировал замечательную способность делать в конечном итоге правильные выводы. Он вынужден пойти и на реализацию всего, под чем ранее поставил подпись. Потому, что никаких возможностей для маневра, для оттягивания всех процессов, которые в итоге принесут региону мир, у него просто нет. Наш регион, несмотря на все очевидные и ожидаемые препятствия, движется к долгожданному и долгосрочному миру.

Акпер Гасанов