В Сочи началась трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

26 ноября в Сочи началась трехсторонняя встреча между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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