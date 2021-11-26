https://news.day.az/officialchronicle/1408534.html В Сочи началась трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО
В Сочи началась трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО
26 ноября в Сочи началась трехсторонняя встреча между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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