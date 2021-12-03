https://news.day.az/politics/1411522.html Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонные переговоры, сообщает телеканал TRT со ссылкой на администрацию турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Стороны обсудили обстановку в Сирии, Ливии, Украине, а также развитие событий между Азербайджаном и Арменией. Президенты обсудили вопросы улучшения турецко-российских отношений.
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