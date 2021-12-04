https://news.day.az/politics/1411829.html Заявление МГ ОБСЕ в связи с встречей глав МИД Азербайджана и Армении
Заявление МГ ОБСЕ в связи с встречей глав МИД Азербайджана и Армении
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление сопредседателей, передает Day.Az.
Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме.
Они выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, говорится в заявлении.
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