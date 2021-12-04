Заявление МГ ОБСЕ в связи с встречей глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление сопредседателей, передает Day.Az.

Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме.

Они выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, говорится в заявлении.