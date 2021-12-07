https://news.day.az/politics/1412891.html Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих агрессивные призывы на этнической почве
Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих агрессивные призывы на этнической почве
Международный суд в Гааге обязал Армению принять срочные меры против группировок и лиц, озвучивающих в стране агрессивные призывы на этнической почве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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