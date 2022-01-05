Байден выбрал Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Подводя итоги 2021 года, в армянской диаспоре сделали неутешительный вывод - Америка снова обманула армянство. Не в первый раз и не в последний. Вот и Джо Байден не стал исключением. После произнесения им слово "геноцид" в отношении событий 1915 года в Османской Турции, армяне решили, что настал час "расправиться" и с Азербайджаном. А именно, положить конец помощи США нашей стране и вернуть силу пресловутой 907-й поправке. В этом году исполняется 30 лет этому несправедливому решению Конгресса. 20 из них поправка не действовала, так как в 2002 году была приостановлена тогдашним президентом США в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Конгрессом в 2001 году. С тех пор президенты Штатов ежегодно продлевают это решение. В ходе избирательной кампании Джо Байден обещал армянам положить этому конец, но не сдержал слова. В мае прошлого года президент США, как и его предшественники, снова приостановил действие резолюции 907 к Акту о защите свободы, то есть в начавшемся году Азербайджан вновь получит прямую американскую военную помощь.

Напомним, что поправка, принятая под давлением армянского лобби, была принята с формулировкой "пока Азербайджан не предпримет очевидных шагов по устранению всякого рода блокад и наступательных форм применения силы против Армении и Нагорного Карабаха".

Если произнесение Байденом слова "геноцид" принесло армянам лишь моральное удовлетворение, то с запуском поправки они рассчитывали создать Азербайджану практические проблемы. Подобие признания фальшивого "геноцида" никак не повлияло на отношения Анкары и Вашингтона, но армянская сторона очень надеялась на проблемы между Вашингтоном и Баку. Провал этих надежд особенно заметен на фоне подсчетов, произведенных диаспорой, установившей, что за 20 лет бездействия поправки Азербайджан получил американской военной помощи в два раза больше, чем Армения. Особенно чувствительной эта разница была при Дональде Трампе - тогда Азербайджан получил 105 миллионов долларов, а Армения всего 16 миллионов.

После 44-дневной войны 2020 года армянство полагало, что Вашингтон прекратит помощь "агрессору", тем более, что будучи кандидатом в президенты, Байден громко призывал Трампа не приостанавливать действие 907-й поправки, а команда будущего президента уже тогда обещала "пересмотреть помощь в области безопасности, оказываемую Азербайджану, чтобы убедиться, что она не используется в наступательных целях". Тем не менее, в мае 2021 года Джо Байден позабыл о предвыборных обещаниях, потому что национальные интересы США, как всегда, оказались гораздо важнее интересов армянства. И по итогам минувшего года в диаспоре грустно замечают, что в ближайшее время со стороны США не стоит ожидать серьезных шагов или изменений, поскольку опыт прошлых лет показывает, что поддержка Армении ограничивается лишь призывами и заявлениями.

Надо сказать, после смены хозяина Белого дома новая администрация, как и предыдущая не демонстрирует тенденций на ухудшение отношений с Баку и Анкарой. Вспомним приветствие Байденом (отдал по военному честь) президента Турции во время саммите G20 в Риме, или звонок госсекретаря Блинкена азербайджанскому лидеру в апреле, кстати, накануне принятия решения о продлении блокировки поправки. Приглашение Армении на так называемый Саммит демократий прошло незамеченным, как, впрочем, и сам саммит. Так же ни на что не повлияло отсутствие там Турции и Азербайджана.

Как оказалось, даже после вывода американских войск из Афганистана Азербайджан не потерял значение для Штатов. К разочарованию армянских политтехнологов и лобби, интересы США к Баку гораздо шире и не потеряли актуальности с прекращением афганской операции.

"Вполне понятно, что во время предвыборных кампаний кандидаты дают много противоречивых и неисполнимых обещаний, дабы набрать максимум поддержки от разных прослоек населения. Бывает и так, что кандидаты просто не осмысливают серьезность последствий обещаний, и, заняв долгожданное место, пересматривают свою политику", - сказала в комментарии Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Неизвестно, что мотивировало Джо Байдена пообещать армянам отказ от военной помощи Азербайджану перед выборами, но вполне понятно, что ему хотя бы для виду нужно было бросить кость армянской диаспоре в Калифорнии, где проживает Камала Хэррис, считает Цукерман. По ее словам, Байден не мог бросить на произвол судьбы верных демократической партии и важных для успеха в близких выборах политических союзников, хотя вряд ли бы армянские лоббисты переметнулись бы на сторону Трампа, даже если бы Байден не бросался словами.

"Однако, как говорится, положение обязывает. Оказавшись в Белом доме, Байден, который 50 лет проработал в Вашингтоне и часть этого времени провел в сенатском комитете по международным отношениям, был поставлен лицом к лицу с реальностью, которую он не мог не осознать. Невозможно предать всех союзников одновременно, и приходится ставить приоритеты. Для Байдена таковыми стала сделка с Ираном и энергетическая политика. Довольно быстро Байден осознал, что без союзников просто невозможно осуществить все, что он пообещал, в первую очередь, американскому народу.

Европа оказалась в состоянии энергетического кризиса; на Байдена со всех сторон давят разные интересы: как, например, не начать серьезный конфликт с Россией и в то же время не потерять поддержку Конгресса и Европы, встревоженными развитием событий. Кто еще может прийти на помощь европейцам в такой щекотливой ситуации, если не Баку? Байден уже на месте, армянское лобби в следующие три года никуда не денется, а вот Азербайджан может помочь Байдену и с Европой, и с развитием зеленой энергии на Кавказе, и даже с ограничением агрессивной иранской политики. А Ереван, хоть и готов идти на кое-какие компромиссы по вопросам демократии, на самом деле все-таки близок с Москвой и отмежеваться не сможет. Продолжив военную помощь Азербайджану, Байден пытается держать баланс "и нашим, и вашим". Армян он пригласил на довольно символический Саммит демократий в надежде послать сигнал Москве, а с Азербайджаном продолжает более существенную политику взаимопомощи по конкретным вопросам. Как говорится, зачем чинить то, что не сломано? Армянские лоббисты повозмущаются... и возьмутся за чековые книжки. Все всё прекрасно понимают", - сказала американский аналитик.