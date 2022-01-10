Мародёры из Армении едут в Казахстан ради быстрой наживы

Пока миротворцы ОДКБ наводят порядки в городах Казахстана, некоторые используют ситуацию в корыстных целях.

Так, накануне, казахстанский телеканал "Хабар 24" сообщил, что на блокпосту в городе Уральске задержан автомобиль с армянскими номерами. Его пассажиры были вооружены.

Во время осмотра автомобиля водитель отказался открывать багажник и попытался сбежать. Для этого были основания.

Оказалось, что в машине были патроны, граната со слезоточивым газом и холодное оружие.

Кроме того, в багажнике найдены 50 мобильных телефонов, шесть планшетов, 23 комплекта смарт-часов и сумки с одеждой, на которой были специальные магнитные бирки.

Со слов задержанных, вещи, смартфоны и другую технику они украли во время беспорядков.

Эксперт по международной безопасности, независимый журналист Евгений Михайлов в беседе с ИА "Южная служба новостей" сообщил, что пойманный на границе Казахстана автомобиль с армянскими номерами, в котором было обнаружено оружие и целая партия гаджетов, говорит прежде всего о том, что некоторые личности воспользовались хаосом в стране и решили принять участие в грабежах, передает Day.Az.

"Не думаю, что некая сила намеренно привлекла армян для разжигания междоусобицы. Но, тем не менее, отмечу факт, что подобное не единичный случай, а значит будут сделаны определенные выводы", - заявил собеседник.

Михайлов также отметил, что задержанные - очередные бандиты, которых хватает везде, в том числе и в России.

"Они же не поехали в Кыргызстан, где на границах с Казахстаном происходят столкновения с боевиками, которые пытаются проникнуть в страну для продолжения беспорядков. Ушлые ребята, но не самые лучшие представители своей нации, ведь из-за подобных случаев делают нелестные отзывы о всех. В последнее время создаётся слишком много прецедентов, формирующих негативное мнение", - добавил эксперт.

Также Михайлов добавил, что часть населения Армении осуждают решение премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

"Ереван требовал вмешательства ОДКБ после разжигания конфликта с азербайджанской стороной. Организация ни разу не вмешалась и вполне обоснованно, так как было понимание, что Армения намеренно пытается втянуть её в конфликт. Части армянского общества этого не понять, ведь они считают, что им все должны, и все должны их спасать, даже когда Ереван ведёт реваншисткую и захватническую политику. Более того, многие армяне возмущены участием армянских военных в помощи Казахстану, ведь президент Токаев поздравил официально Азербайджан с победой в Карабахской войне", - заявил эксперт.

Также собеседник напомнил, что именно миротворцы России полностью взяли под контроль ситуацию в Армении и в карабахском урегулировании.

"Москва не позволит Пашиняну заигрываться в зоне национальных интересов РФ. Именно поэтому Пашинян заявил о помощи ОДКБ в наведении конституционного порядка в Казахстане", - отметил эксперт.

По мнению Михайлова, таким образом премьер-министр Армении полностью показал Москве свою лояльность, но это не сулит перемен в итоговых договоренностях по конфликту в Нагорном Карабахе.

Собеседник добавил, что сейчас Россия дала понять всему миру и, в частности, НАТО, что страна набрала силу и всё постсоветское пространство - это только ее зона влияния и не позволит раскачивать ситуацию иным игрокам у своих границ.