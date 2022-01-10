Признание Тер-Петросяна: националисты привели Армению к войне и трагедии

Youtube-канал VMedia продолжает проект, нацеленный на информационно-просветительскую поддержку армянской общественности, передает Day.Az.

Так, в очередном фильме рассказывается, почему слова первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, сказанные им незадолго до отстранения от власти, являются для армянской нации пророческими. Действительно, когда образованные люди оттесняются в сторону, а ход истории начинает определяться полуграмотными полевыми командирами, бандитами, это может привести только к войне и трагедии для поверивших им. Главный их инструмент - фейки, которые создают почву для националистических настроений и экспансионистских устремлений.

"Армянский народ десятками лет опутывался различными фейками, изобретенными неграмотными политиками, историками и журналистами. Поэтому был начат этот проект. Мы пытаемся вскрыть все эти вековые, плотно переплетенные друг с другом пласты неправды и мифотворчества для того, чтобы стало понятно, какую высокую цену за них приходится платить народам Южного Кавказа", - говорят авторы канала VMedia.

Так, в новом видео канала речь идет о том, что у официального Еревана нет никаких оснований для требования "особого статуса Нагорного Карабаха". Авторы фильма подчеркивают, что автономии "Нагорный Карабах", придуманной Сталиным в 1923 году, уже нет, и задают своим зрителям логичные вопросы: "Почему армяне, проживающие в Азербайджане, должны быть таким образом выделены среди других народов этой многонациональной страны? И как армянские политики и военные, санкционировавшие удары по азербайджанским городам, могут еще требовать какого-то особого статуса?!".