Президент Украины наградил медалью сотрудницу Бакинского Славянского университета Лесю Керимову

Сотрудница Бакинского Славянского университета, директор Украинского образовательно-культурного центра Леся Керимова награждена Президентом Украины Володимиром Зеленским медалью "За труд и доблесть".

Как сообщили в БСУ, Леся Керимова удостоена этой медали за вклад в развитие азербайджано-украинских отношений.