https://news.day.az/politics/1427158.html Президент Украины наградил медалью сотрудницу Бакинского Славянского университета Лесю Керимову
Президент Украины наградил медалью сотрудницу Бакинского Славянского университета Лесю Керимову
Сотрудница Бакинского Славянского университета, директор Украинского образовательно-культурного центра Леся Керимова награждена Президентом Украины Володимиром Зеленским медалью "За труд и доблесть".
Как сообщили в БСУ, Леся Керимова удостоена этой медали за вклад в развитие азербайджано-украинских отношений.
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