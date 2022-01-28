Пекресс и Земмур проиграют выборы во Франции, несмотря на поддержку армянского лобби

Нынешнюю президентскую гонку во Франции, как и предыдущие, можно охарактеризовать как "погоню за голосами армян". В декабре прошлого года кандидат в президенты Франции, основатель партии "Reconquête" (Отвоевание) Эрик Земмур (Éric Zemmour) посетил Армению, чтобы подчеркнуть свою откровенно ксенофобскую и антииммигрантскую программу. Армянское лобби во Франции насчитывает примерно 500 тысяч человек, что даже не насчитывает один процент от общей численности населения страны. Заигрывание французских элит с армянским лобби происходит регулярно, что, на самом деле не в интересах Франции. Поскольку это осложняет и без того непростые отношения французского правительства с мусульманской общиной, насчитывающей порядка 5 миллионов человек.

Об этом в интервью Day.Az сказал научный сотрудник канадского Института глобальных отношений Роберт Катлер.

По словам нашего собеседника, Земмур своим визитом пытался подсластить пилюлю тяжёлого поражения Армении во второй Карабахской войне и прибодрить армян.

"Многие кандидаты в президенты Франции ранее оказывали незаслуженное внимание армянам Франции во время предвыборной гонки. Но ещё ни один кандидат не заходил так далеко, как Земмур, который посетил Армению. Но и это ещё не всё. После Земмура петь дифирамбы армянам начала Валери Пекресс (Valérie Pécresse), кандидат от партии "Les Républicains" ("Республиканцы"). Она не только посетила Армению, но и совершила незаконную поездку на территории Азербайджана, временно подконтрольные российскому миротворческому контингенту. Что вызвало справедливую критику в обществе и правительстве Азербайджана", - заявил он.

Как подчеркнул канадский эксперт, политическая программа Земмура для Франции схожа по нетерпимости c "карабахским кланом", который был реализован в Армении при Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне в период с 1998 по 2018 год.

При этом, считает он, даже несмотря на поддержку армян Земмур не сможет выйти во второй тур президентских выборов.

"Рейтинг Земмура хотя и имел некоторое время тенденцию роста, на сегодняшний день популярность политика-популиста неуклонно падает вниз. Земмур у граждан Франции ассоциируется с лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая проиграла во втором туре предыдущих президентских выборов. По последним данным действующий президент Эммануэль Макрон является абсолютным фаворитом предвыборной гонки и вряд ли кто-то из его конкурентов сможет изменить ситуацию в свою пользу", - резюмировал Роберт Катлер.

Абдул Керимханов